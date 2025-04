Τζέισον Μομόα για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath: «Θα είναι το μεγαλύτερο σόου στη Γη»

Στο γεγονός της χρονιάς, δηλαδή την αποχαιρετιστήρια συναυλία των τεσσάρων ιδρυτικών μελών των Black Sabbath αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός ηθοποιός, Τζέισον Μομόα.

Οι Black Sabbath θα πουν «αντίο» στο κοινό τους, χαρίζοντάς τους μια μεγάλη συναυλία τον ερχόμενο Ιούλιο και ο Τζέισον Μομόα τόνισε το πόσο ενθουσιασμένος είναι που θα είναι ο παρουσιαστής της αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ φέτος το καλοκαίρι.

«Όταν η Σάρον (Όσμπορν) μου ζήτησε να είμαι παρουσιαστής, ενθουσιάστηκα», εξήγησε ο Τζέισον Μομόα, ο οποίος αρχικά σκόπευε να παρευρεθεί στην τελευταία συναυλία της περιοδείας των Black Sabbath «The End» το 2017 μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Aquaman», αλλά δεν τα κατάφερε. «Ήμουν πολύ στενοχωρημένος γι’ αυτό, είχα πατρικά καθήκοντα …», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζέισον Μομόα τόνισε ότι το άλμπουμ στο οποίο «επιστρέφει» και το ακούει ξανά και ξανά είναι ο ομότιτλος δίσκος των Black Sabbath που κυκλοφόρησε το 1970.

«Απλώς με μύησε σε όλα. Υπάρχουν τόσα πολλά καλά τραγούδια που σου αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Και μετά κυκλοφόρησε το “Paranoid” (έξι μήνες αργότερα). Σε ένα χρόνο, δύο αριστουργήματα. Είμαι πλάσμα της συνήθειας. Εξακολουθώ να ακούω όλα αυτά τα τραγούδια κάθε μέρα» ανέφερε.

Jason Momoa recently got a very special phone call from Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne), asking him to host Black Sabbath’s monster final gig in Birmingham this July#blacksabbath #ozzyosbourne #minecraft #jasonmomoa pic.twitter.com/SLr97KrwIu