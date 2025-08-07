Τζένη Μπαλατσινού: «Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία»

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε πρόσφατα η Τζένη Μπαλατσινού και αναφέρθηκε στην περίοδο που ήταν εσωτερική σε ένα σχολείο της Γαλλίας, το οποίο ήταν για παιδιά που ασχολούνταν αποκλειστικά με τον αθλητισμό.

Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια και πρώην top model, μιλώντας στην εφημερίδα «On Time», αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, τονίζοντας ότι τότε η Τζένη Μπαλατσινού δε συνειδητοποιούσε τη δυσκολία της κατάστασης αλλά έβλεπε τη μετακόμισή της σε μία άλλη χώρα ως μία περιπέτεια.

«Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία. Αν σκεφτώ ότι 12 ετών έφυγα και πήγα να μείνω μόνη μου σε ένα σχολείο όπου κάναμε 8 ώρες προπόνηση και διάβαζα δι’ αλληλογραφίας τα σχολικά μαθήματα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο όμως τότε δεν συνειδητοποιούσα.

Το έβλεπα σαν περιπέτεια και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Από την άλλη, ήταν αφόρητη η μοναξιά. Τώρα το καταλαβαίνω, που γυρίζω πίσω. Μου έδωσε πολλά καλά όλο αυτό: να είμαι ανεξάρτητη, αν αναπτύσσω την κρίση μου. Σκληραγωγήθηκα με τον καλό τρόπο», είπε η Τζένη Μπαλατσινού.

Σημειώνεται ότι αυτό το διάστημα η παρουσιάστρια απολαμβάνει διακοπές στην Πάτμο μαζί με τον 4 ετών γιο της, Παναγιώτη Αντώνιο, καρπό του έρωτά της με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.