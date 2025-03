Τζένιφερ Άνιστον – Πέδρο Πασκάλ: Το 3ωρο δείπνο που πυροδότησε φήμες για νέο ειδύλλιο και η χιουμοριστική απάντηση του ηθοποιού

Οι φωτογραφίες της Τζένιφερ Άνιστον και του Πέδρο Πασκάλ έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και πυροδότησαν τις φήμες ότι οι δυο ηθοποιοί είναι ζευγάρι. Ωστόσο, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους είναι μόνο φίλοι.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Πέδρο Πασκάλ να αποχωρεί από δείπνο με την Τζένιφερ Άνιστον, με τις φήμες περί ρομαντικής σχέσης ανάμεσά τους να αναζωπυρώνονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το «ΤZM», οι δύο σταρ δεν διατηρούν ερωτική σχέση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ηθοποιός μέσα από δηλώσεις που έκανε.

Η βραδινή έξοδος της Άνιστον πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την είδηση ότι ο πρώην σύζυγός της, Τζάστιν Θερού, ξαναπαντρεύτηκε. Ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ παντρεύτηκαν στην ειδυλλιακή παραλία Τουλούμ στο Μεξικό την Κυριακή (16.03.2025).

«Απολαμβάνω τη λάμψη της»

Ο Πέδρο Πασκάλ σχολίασε με χιούμορ τις φήμες που θέλουν να έχει έρθει κοντά με την Τζένιφερ Άνιστον, λέγοντας πως απλώς «απολαμβάνει τη λάμψη της». Μιλώντας στον Denny Directo του ET, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της 2ης σεζόν του «The Last of Us», που θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Απριλίου, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως οι δυο τους είναι απλώς φίλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Πέδρο Πασκάλ και η Τζένιφερ Άνιστον δείπνησαν για περισσότερες από τρεις ώρες στο εστιατόριο The Tower Bar του ξενοδοχείου Sunset Tower, στο Δυτικό Χόλιγουντ. Αν και έφτασαν και αποχώρησαν χωριστά, οι παπαράτσι τούς απαθανάτισαν να συνομιλούν έξω από τον χώρο στάθμευσης πριν χωρίσουν.

Πηγές διέψευσαν τις φήμες περί ειδυλλίου, ξεκαθαρίζοντας πως το δείπνο δεν ήταν προωπικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης συνάντησης με φίλους. Όπως τόνισαν, οι δύο ηθοποιοί είναι φίλοι εδώ και χρόνια και έχουν πολλούς κοινούς γνωστούς. Η σχέση τους, υπογραμμίζουν, ότι είναι αποκλειστικά φιλική.

Ο Πέδρο Πασκάλ φροντίζει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόσφατες σχέσεις του. Η Τζένιφερ Άνιστον, μετά το διαζύγιό της με τον Τζάστιν Θερού το 2017, δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιο νέο σύντροφο.