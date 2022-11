Πέθανε ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον, Τζον Άντονι Άνιστον, σε ηλικία 89 ετών, με την ίδια την ηθοποιό να ανεβάζει φωτογραφίες τους στα social media από όταν ήταν παιδί, γράφοντας συγκινητικά λόγια.

Ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον ήταν επίσης ηθοποιός, χαράζοντας τη δική του πορεία στον καλλιτεχνικό κόσμο του Χόλιγουντ, ιδιαίτερα με τον ρόλο του ως Victor Kiriakis στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Days of our Lives».

«Γλυκέ μου πατέρα, Τζον Άντονι Άνιστον, ήσουν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων που πέταξες στους ουρανούς ήρεμα – και χωρίς πόνο. Και μάλιστα στις 11/11! Πάντα είχες τέλειο timing. Αυτός ο αριθμός θα έχει για πάντα ένα ακόμη μεγαλύτερο νόημα για μένα πλέον. Θα σε αγαπώ μέχρι το τέλος του χρόνου», έγραψε στο Instagram η Τζένιφερ Άνιστον.

Ο Τζον Άντονι Άνιστον ήταν Αμερικανός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, γεννημένος ως Γιάννης Αναστασάκης στα Χανιά της Κρήτης το 1933. Μετακόμισε στις ΗΠΑ με τους γονείς του όταν ήταν μόλις 2 ετών και «αγγλικοποίησε» το όνομά του.

Πήρε τον ρόλο του Victor Kiriakis στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Days of our Lives» το 1985, τον οποίο ενσάρκωσε για τρεις δεκαετίες και για τον οποίο ήταν υποψήφιος για βραβείο Daytime Emmy το 2017 στην κατηγορία του Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Το 2022 βραβεύτηκε με Daytime Emmy Lifetime Achievement Award για την πορεία του ως ηθοποιός όλα αυτά τα χρόνια. Ο πρώτος του ρόλος ήταν στη σειρά «87th Precinct» το 1962 ενώ είχε στενή σχέση με την καταγωγή του καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αφού εμφανίστηκε και στη σειρά «My Big Fat Greek Life» της Νία Βαρντάλος, η οποία βασίστηκε στη γνωστή ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά» (My Big Fat Greek Wedding).

Η κόρη του, η Τζένιφερ Άνιστον, τον τίμησε στην απονομή του με το βραβείο Emmy, δηλώνοντας πόσο σημαντική ήταν η στιγμή και για τους δύο, αφού «είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να αποτίσω φόρο τιμής σε ένα αληθινό είδωλο της τηλεόρασης αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να αναγνωρίσω τα επιτεύγματα ζωής ενός σπουδαίου και αξιοσέβαστου ηθοποιού, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μπαμπάς μου».

The only thing better than winning the #DaytimeEmmys Lifetime Achievement Award is having it presented to you by your daughter, Jennifer Aniston.❤️



Congratulations John Aniston! pic.twitter.com/IjNGc3UE4r