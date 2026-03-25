Βασίλης Καλλίδης: «Έχασα περίπου 13 κιλά, άρχισα πλέον να με αγαπάω»

«Όσον αφορά το σώμα μου, άρχισα λίγο να προσέχω» λέει ο γνωστός σεφ
Βασίλης Καλλίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Βασίλης Καλλίδης υποδέχτηκε την κάμερα της εκπομπής Happy Day στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός σεφ μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας πως έχασε αρκετά κιλά, εξηγώντας παράλληλα τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Αρχικά, ο γνωστός σεφ απάντησε με χιούμορ σε σχετική παρατήρηση: «Έκανα lifting, ήμουν στο Los Angeles, έκανα ενέσιμα, fillers, πλάκα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς έχασα γύρω στα 12 με 13 κιλά περίπου».

Όπως εξήγησε, η αλλαγή αυτή ήρθε μέσα από μια διαφορετική στάση ζωής: «Γιατί είναι μια ηλικία που αποφάσισα ν’ αγαπάω πλέον τον εαυτό μου και να τον προσέχω.

Παλαιότερα δούλευα πολύ, δεν μ’ ένοιαζε τι έτρωγα, έμπαινα έβγαινα στο σπίτι, άλλαζα, έφευγα, έτρεχα από εδώ και από εκεί».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Καλλίδης τόνισε πως πλέον δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά: «Τώρα πλέον άρχισα να με αγαπάω. Και σε πιο πνευματικό επίπεδο, αλλά όσοβ αφορά το σώμα μου, άρχισα λίγο να προσέχω».

