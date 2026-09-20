Βασίλης Μπισμπίκης: «Μετά το τρακάρισμα χύθηκε πολλή χολή και μίσος – Είμαι μαθημένος να με δείχνουν με το δάχτυλο»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για την περίοδο της ζωής του μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, υπογραμμίζοντας ότι δεν τον επηρέασαν καθόλου τα αρνητικά σχόλια για εκείνον.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε ότι υπήρξε μίσος προς το πρόσωπό της, αλλά είναι μαθημένος να τον στιγματίζουν. Ο Βασίλης Μπισμπίκη μιλώντας ΒΗΜΑgazino και στην Έρη Βαρδάκη αναφέρθηκε και στο έμφραγμα που έπαθε πριν μερικά χρόνια, τονίζοντας ότι πήγε όρθιος στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχει ψύξη.

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Για τα αρνητικά σχόλια και «cancel» προς το πρόσωπό του ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε ότι τον τον επηρέασε καθόλου.

«Μιλάτε για τότε με το τρακάρισμα. Χύθηκε πολλή χολή και μίσος για αυτό το λάθος, που βέβαια εγώ προκάλεσα. Είμαι μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο. Ξέρετε τι με επηρέασε πιο πολύ; Ότι επηρέασε τους γύρω μου. Ότι μπορεί να στενοχωρήθηκαν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί πάλι να παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω τώρα, αλλά με πιάνει και μια ηδονή καμιά φορά. Σαν να τους βγάζω λίγο τη γλώσσα. Σαν να γίνομαι ξανά λίγο πανκ. Διάβαζα ένα βιβλίο που μιλά για τη φήμη. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να σε κάνουν θεό και μετά να σε αποδομούν. Στην αποδόμηση νιώθουν μεγάλη ηδονή. Γιατί λένε “και αυτός δεν είναι τελικά κάτι φοβερό. Ένα σκουπίδι είναι”», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την περιπέτεια υγείας που πέρασε, εξομολογήθηκε: «Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη. Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα. Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο».

«Νομίζω είμαι τυχερός άνθρωπος. Αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Νομίζω ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, όπως λέει και ο Ηράκλειτος», σημείωσε ακόμα ο Βασίλης Μπισμπίκης.