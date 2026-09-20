Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που ήθελε να βαφτίσει στο «Voice» πήγε λουλούδια στον τάφο του

Το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram η μητέρα του παιδιού
Γιώργος Μαζωνάκης
To κοριτσάκι που ήθελε να βαφτίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το αποτύπωμά του στο πεντάγραμμο αλλά και στο «The Voice» στο οποίο συμμετείχε ως coach τα τελευταία δύο χρόνια.

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αξέχαστου τραγουδιστή στο μουσικό τάλεντ σόου, «The Voice», ήταν όταν είχε ζητήσει από μία διαγωνιζόμενη, τη Μαρίνα Μαμουσάι να της βαφτίσει το μωράκι που ήταν μαζί της στο πλατό. Εκείνη μετά τον θάνατό του έχει εξομολογηθεί ότι κρατούσε επαφές μαζί της ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έτσι αποφάσισε να πάει στο μνήμα του με την κόρη της για να τον αποχαιρετίσουν.

Η Μαρίνα Μαμουσάι ανέβασε το βράδυ του Σαββάτου (19.09.2026) στο Instagram ένα άκρως συγκινητικό βίντεο από τη στιγμή που επισκέφθηκε με το κοριτσάκι της τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη και η μικρή άφησε λουλούδια.

«Σήκω κύριε Γιώργο ήρθε το “παιδί” σου», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε.

«Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ.

Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες.
Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα “θα μας λείψεις” από εμάς», έγραψε η Μαρίνα Μεμουσάι στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντήσει τη διαγωνιζόμενη του «Τhe Voice» στο πλατό με το μωρό της τής είχε συζήτησε αυθόρμητα να γίνει εκείνος ο νονός.

«Μαρίνα μου, το παιδί το έχεις βαφτίσει; Μήπως θέλεις να το βαφτίσω;», είχε δηλώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην παίκτρια του τάλεντ σόου.

«Πού είναι το παιδί μου; Αγάπη μου!», είχε πει στο μωράκι, κρατώντας το στην αγκαλιά του.

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