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Σοφία Λόρεν: Η αιώνια Ιταλίδα θεά του σινεμά γίνεται 92 ετών – Η Ύδρα που λάτρεψε και η θρυλική καριέρα

Η αιώνια ιταλίδα θεά Σοφία Λόρεν
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Με τα χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια, το έντονο βλέμμα, τα σαρκώδη χείλη, τις καμπύλες που έγιναν συνώνυμο της ιταλικής ομορφιάς και μια παρουσία που δύσκολα χωρούσε μέσα σε κινηματογραφικό κάδρο, η Σοφία Λόρεν είναι η αιώνια σταρ του ιταλικού σινεμά.

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, η γυναίκα που ταύτισε το όνομά της με την ιταλική φινέτσα, το πάθος και τη μεγάλη οθόνη γίνεται 92 ετών. Η Σοφία Λόρεν είναι μια σταρ που δεν χρειάστηκε ποτέ να μοιάσει σε κανέναν. Γεννημένη ως Sofia Villani Scicolone, στις 20 Σεπτεμβρίου 1934, στη Ρώμη, η Σοφία Λόρεν μεγάλωσε στο Ποτσουόλι, κοντά στη Νάπολη, σε μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με τη λάμψη και την πολυτέλεια που αργότερα θα χαρακτήριζαν τη ζωή της.

Η μητέρα της, Ρομίλντα Βιλάνι, ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Ο πατέρας της, Ρικάρντο Σκολόνε, δεν έμεινε ουσιαστικά δίπλα στην οικογένεια και η Σοφία μεγάλωσε με τη μητέρα και την αδελφή της. Τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί, η πείνα και οι στερήσεις έγιναν μέρος της καθημερινότητάς της. Η ίδια έχει περιγράψει πολλές φορές πόσο αδύνατο ήταν το παιδί που υπήρξε κάποτε. Στο σχολείο, μάλιστα, οι συμμαθητές της την αποκαλούσαν «οδοντογλυφίδα». «Τα παιδιά στο σχολείο, όλα είχαν οικογένειες με πατέρα. Αισθανόμουν διαφορετικά», είχε πει χρόνια αργότερα.

Κι όμως, η διαφορετικότητα αυτή δεν έκανε την οικογένειά της λιγότερο δεμένη, αλλά ακριβώς το αντίθετο. «Ίσως τελικά αυτό να μας έκανε ακόμη πιο δεμένες ως οικογένεια, το γεγονός ότι ήμασταν διαφορετική από τις άλλες μας έφερε ακόμη πιο κοντά».

Μια βόμβα των Συμμαχικών Δυνάμεων που έπληξε το Ποτσουόλι την τραυμάτισε στο σαγόνι. Οι αντιξοότητες της εποχής την ανάγκασαν να κάνει διάφορες δουλειές, ακόμη και να εργαστεί ως λαντζέρισσα. Η ζωή, ωστόσο, άρχισε σταδιακά να της δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο.

Η μητέρα της, βλέποντας την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της καθώς μεγάλωνε, και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της, την ενθάρρυνε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών συμμετείχε στα καλλιστεία για τη Μις Ιταλία. Μπορεί να μην κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο, όμως τράβηξε την προσοχή ενός ανθρώπου που έμελλε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Ήταν ο κινηματογραφικός παραγωγός Κάρλο Πόντι.

Στην εφηβεία, το αδύνατο κορίτσι είχε μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα. Όμως η κινηματογραφική βιομηχανία δεν ήταν ακόμη έτοιμη να την αποδεχθεί έτσι όπως ακριβώς ήταν.

Κάποιοι θεώρησαν ότι το πρόσωπό της ήταν πολύ στενό, το στόμα της πολύ μεγάλο και η μύτη της πολύ μακριά. Ακόμη και ο Πόντι της άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «διορθώσει» το προφίλ της. Η απάντησή της αφοπλιστική.

Η Σοφία Λόρεν με τον σύζυγό της Κάρλο Πόντι και κρατώντας στην αγκαλιά τον ένα γιο της, τον Κάρλο Πόντο Jr
Η Σοφία Λόρεν με τον σύζυγό της Κάρλο Πόντι και κρατώντας στην αγκαλιά τον ένα γιο της / Photo by: Horst Ossinger/picture-alliance/dpa/AP Images

«Αν για να κάνω καριέρα στον κινηματογράφο πρέπει να κόψω ένα κομμάτι από τη μύτη μου, τότε προτιμώ να γυρίσω στο Ποτσουόλι. Δεν πρόκειται να κάνω πλαστική στη μύτη μου».

Και δεν άλλαξε τη μύτη της. Άλλαξε όμως την αντίληψη για το τι θεωρείται όμορφο.

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας της πέρασαν μέσα από μικρούς ρόλους και με το όνομα Sofia Lazzaro. Το 1953 ο Κάρλο Πόντι τη συμβούλεψε να αλλάξει το όνομά της σε Σοφία Λόρεν.

Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος που τράβηξε ευρύτερα την προσοχή ήρθε την ίδια χρονιά, στην Aida. Τον επόμενο χρόνο, η συνεργασία της με τον Βιτόριο ντε Σίκα στην «Ερωτική Πολιορκία», δίπλα στον μεγάλο κωμικό Τοτό, άρχισε να αποκαλύπτει το άστρο που μόλις ανέτελλε.

Παρά το εντυπωσιακό παρουσιαστικό και το σεξαπίλ της – που η ίδια, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, απέδιδε ακόμη και στα μακαρόνια και τις λαχταριστές σάλτσες – η Λόρεν δεν περιορίστηκε ποτέ στην εμφάνισή της.
Είχε ένστικτο, ευστροφία και διορατικότητα. Είχε επιμονή. Και κυρίως, είχε την ανάγκη να αφήνει τον ερωτισμό να συνυπάρχει με το χιούμορ, την ευαισθησία και τη δύναμη.

Το Όσκαρ που άλλαξε τα πάντα

Η συνεργασία της με τον μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη Βιτόριο ντε Σίκα υπήρξε καθοριστική. Και το 1960 ήρθε ο ρόλος που άλλαξε τα πάντα.
Στο La Ciociara (Η Ατιμασμένη), η Λόρεν υποδύθηκε τη Σεζιρά, μια μητέρα που προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της μέσα στη φρίκη του πολέμου.

Η ερμηνεία της ήταν ωμή, συγκλονιστική και γεμάτη δύναμη. Κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο για ερμηνεία σε μη αγγλόφωνη ταινία.

Χρόνια αργότερα, η ίδια θα περιέγραφε πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψει, μέσα από τον ρόλο, στα τραύματα της παιδικής της ηλικίας: «Στη μνήμη μου, έβλεπα τις εμπειρίες μου με τα μάτια και τα συναισθήματα ενός κοριτσιού, αλλά ο ρόλος απαιτούσε να τα βλέπω με τα μάτια ενός βασανισμένου κοριτσιού. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να ξαναζήσω την κοριτσίστικη τρομοκρατία και ταυτόχρονα να μετατρέψω την πραγματικότητα των συναισθημάτων μου στον ρόλο που έπαιζα».

Η Σοφία Λόρεν με τον ιταλό σκηνοθέτη Βιτόριο Ντε Σίκα
Η Σοφία Λόρεν με τον ιταλό σκηνοθέτη Βιτόριο Ντε Σίκα / AP Photo/Giulio Broglio

Ξαφνικά, η νεαρή γυναίκα από το Ποτσουόλι είχε γίνει διεθνής σταρ.

Το Χόλιγουντ και οι άνδρες σταρ

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, το όνομα της Σοφίας Λόρεν βρισκόταν παντού. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Χόλιγουντ.
Συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής: τον Κάρι Γκραντ, τον Μάρλον Μπράντο, τον Τζον Γουέιν, τον Κλαρκ Γκέιμπλ, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον Τσάρλτον Ίστον και πολλούς ακόμη.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όμως, τα στερεότυπα του Χόλιγουντ συχνά περιόριζαν την εικόνα της. Στο ιταλικό και ευρωπαϊκό σινεμά, αντίθετα, μπορούσε να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία. Και εκεί μεγαλούργησε.

Με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού σινεμά. Στο «Χθες, Σήμερα, Αύριο» και στο «Γάμος αλά ιταλικά», οι δυο τους απέκτησαν μια χημεία που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθεί.

Η προσωπική της ζωή δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρει το κοινό.

Η γνωριμία της με τον Κάρι Γκραντ στα γυρίσματα του «The Pride and the Passion» το 1957 δημιούργησε έναν από τους πιο γνωστούς μύθους του παλιού Χόλιγουντ. Για χρόνια κυκλοφορούσε η ιστορία ότι ο Γκραντ της είχε κάνει πρόταση γάμου. Η ίδια, πάντως, χρόνια αργότερα έδωσε τη δική της εκδοχή: «Ο Κάρι Γκραντ ήταν ένας πολύ γοητευτικός άνδρας και ένας υπέροχος ηθοποιός, αλλά δεν μου έκανε πρόταση γάμου».

Η επιλογή της ζωής της ήταν τελικά ο Κάρλο Πόντι.

Η σχέση της με τον Πόντι υπήρξε καθοριστική τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική της ζωή.

Δεν ήταν ένας εύκολος έρωτας. Οι νομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο ζευγάρι. Η σχέση τους βρέθηκε αντιμέτωπη με την ιταλική νομοθεσία, δημόσια κατακραυγή και μια πολυετή δικαστική περιπέτεια.

Τελικά, παντρεύτηκαν νόμιμα στη Γαλλία το 1966 και έμειναν μαζί για περίπου μισό αιώνα, μέχρι τον θάνατο του Πόντι το 2007.

Η Λόρεν δεν έκρυψε ποτέ πόσο σημαντικός υπήρξε για εκείνη. «Αυτό που μου έδωσε ο Κάρλο ήταν τα εφόδια για να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδειξε ότι μπορούσα να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα».

Και σε άλλη συνέντευξή της είχε πει: «Ήμασταν σύντροφοι στον έρωτα, στην οικογένεια και στη δουλειά. Δεν θέλω να φαντάζομαι τη ζωή μου χωρίς εκείνον».

Μετά τον θάνατό του, η απώλεια παρέμεινε βαθιά: «Δεν ξεπερνάς ποτέ ένα τέτοιο συναίσθημα. Κάθε φορά που τον σκέφτεσαι, υπάρχει εκείνη η στιγμή της μοναξιάς, που είναι πολύ έντονη. Αλλά έτσι είναι η ζωή».

Η Ύδρα, το παιδί και το δελφίνι

Η Σοφία Λόρεν αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Το 1957 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Το Παιδί και το Δελφίνι», την πρώτη ταινία του Χόλιγουντ που γυρίστηκε στην Ελλάδα, με μεγάλο μέρος των γυρισμάτων στην Ύδρα.

Η ταινία συνέβαλε στο να γίνει το νησί γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο και οι εικόνες της Λόρεν στα ελληνικά τοπία έμειναν στην κινηματογραφική μνήμη.

Χρόνια αργότερα, η ίδια θα έλεγε για την Ύδρα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Ύδρα, ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».

Η Λόρεν έπαιξε σχεδόν τα πάντα. Την πριγκίπισσα, την πόρνη, την αγία, τη Ναπολιτάνα μητέρα, τη δυναμική, την κουρασμένη σύζυγο, την παραδουλεύτρα, την κατατρεγμένη μάνα. Στην ταινία «Χθες, Σήμερα, Αύριο» υποδύθηκε τρεις εντελώς διαφορετικές γυναίκες.

Στο «Μια Ξεχωριστή Μέρα» του Έτορε Σκόλα, απέναντι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, άφησε στην άκρη τη λαμπερή εικόνα της σταρ και ενσάρκωσε μια κουρασμένη μεσήλικη, σύζυγο ενός φασίστα.

Ήταν αυτή η ικανότητα μεταμόρφωσης που απέδειξε ξανά και ξανά πως πίσω από την εκθαμβωτική εμφάνιση υπήρχε μια πραγματική ηθοποιός. Η ζωή της Λόρεν δεν ήταν χωρίς σκοτεινές σελίδες.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αντιμετώπισε σοβαρή φορολογική υπόθεση στην Ιταλία και το 1982 μπήκε φυλακή. Η εικόνα της παγκόσμιας σταρ πίσω από τα κάγκελα έμοιαζε σχεδόν παράδοξη. Για τη Λόρεν, όμως, ήταν ακόμη μία δοκιμασία.

Ίσως η πιο όμορφη πλευρά της Σοφίας Λόρεν είναι ότι, όσο μεγάλωνε, τόσο περισσότερο απομακρυνόταν από την ανάγκη να αποδείξει οτιδήποτε.

Η Σοφία Λόρεν με τον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Η Σοφία Λόρεν με τον Τζιόρτζιο Αρμάνι / AP Photo/Luca Bruno, File

Η ίδια δεν μιλούσε για τη ζωή της μόνο μέσα από τις επιτυχίες. Μιλούσε και για τις εμπειρίες, τις απώλειες και τις δυσκολίες που την είχαν διαμορφώσει.

«Στη ζωή περνάς πάντα μέσα από τόσες πολλές εμπειρίες, αλλά εγώ προσπάθησα πάντοτε να ζω χωρίς να μετανιώνω για τίποτα».

Και όταν μιλούσε για όσα θεωρούσε πραγματικά σημαντικά, η απάντησή της δεν είχε να κάνει με βραβεία, χρήματα ή δόξα: «Έχω όλα όσα ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου: μια υπέροχη οικογένεια, με όμορφα παιδιά και υπέροχα εγγόνια».

Η γυναίκα που κάποτε κυνηγούσε την επιτυχία είχε πλέον κατακτήσει κάτι πολύ πιο προσωπικό, την οικογένεια.

Κι αν κάποιος πίστευε ότι ο χρόνος θα μπορούσε να μειώσει τη λάμψη της, η Σοφία Λόρεν είχε ήδη αποδείξει το αντίθετο.

Το 2007, στα 73 της χρόνια, φωτογραφήθηκε για το περίφημο ημερολόγιο της Pirelli, προκαλώντας ξανά τεράστια δημοσιότητα. Και το 2020, στα 86 της, επέστρεψε στον κινηματογράφο για το The Life Ahead, σε σκηνοθεσία του γιου της, Εντουάρντο Πόντι, σε μια καθηλωτική ερμηνεία δράματος.

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