Σοφία Λόρεν: Η αιώνια Ιταλίδα θεά του σινεμά γίνεται 92 ετών – Η Ύδρα που λάτρεψε και η θρυλική καριέρα

Με τα χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια, το έντονο βλέμμα, τα σαρκώδη χείλη, τις καμπύλες που έγιναν συνώνυμο της ιταλικής ομορφιάς και μια παρουσία που δύσκολα χωρούσε μέσα σε κινηματογραφικό κάδρο, η Σοφία Λόρεν είναι η αιώνια σταρ του ιταλικού σινεμά.

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, η γυναίκα που ταύτισε το όνομά της με την ιταλική φινέτσα, το πάθος και τη μεγάλη οθόνη γίνεται 92 ετών. Η Σοφία Λόρεν είναι μια σταρ που δεν χρειάστηκε ποτέ να μοιάσει σε κανέναν. Γεννημένη ως Sofia Villani Scicolone, στις 20 Σεπτεμβρίου 1934, στη Ρώμη, η Σοφία Λόρεν μεγάλωσε στο Ποτσουόλι, κοντά στη Νάπολη, σε μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με τη λάμψη και την πολυτέλεια που αργότερα θα χαρακτήριζαν τη ζωή της.

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Η μητέρα της, Ρομίλντα Βιλάνι, ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Ο πατέρας της, Ρικάρντο Σκολόνε, δεν έμεινε ουσιαστικά δίπλα στην οικογένεια και η Σοφία μεγάλωσε με τη μητέρα και την αδελφή της. Τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί, η πείνα και οι στερήσεις έγιναν μέρος της καθημερινότητάς της. Η ίδια έχει περιγράψει πολλές φορές πόσο αδύνατο ήταν το παιδί που υπήρξε κάποτε. Στο σχολείο, μάλιστα, οι συμμαθητές της την αποκαλούσαν «οδοντογλυφίδα». «Τα παιδιά στο σχολείο, όλα είχαν οικογένειες με πατέρα. Αισθανόμουν διαφορετικά», είχε πει χρόνια αργότερα.

Κι όμως, η διαφορετικότητα αυτή δεν έκανε την οικογένειά της λιγότερο δεμένη, αλλά ακριβώς το αντίθετο. «Ίσως τελικά αυτό να μας έκανε ακόμη πιο δεμένες ως οικογένεια, το γεγονός ότι ήμασταν διαφορετική από τις άλλες μας έφερε ακόμη πιο κοντά».

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Μια βόμβα των Συμμαχικών Δυνάμεων που έπληξε το Ποτσουόλι την τραυμάτισε στο σαγόνι. Οι αντιξοότητες της εποχής την ανάγκασαν να κάνει διάφορες δουλειές, ακόμη και να εργαστεί ως λαντζέρισσα. Η ζωή, ωστόσο, άρχισε σταδιακά να της δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο.

Η μητέρα της, βλέποντας την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της καθώς μεγάλωνε, και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της, την ενθάρρυνε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών συμμετείχε στα καλλιστεία για τη Μις Ιταλία. Μπορεί να μην κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο, όμως τράβηξε την προσοχή ενός ανθρώπου που έμελλε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Ήταν ο κινηματογραφικός παραγωγός Κάρλο Πόντι.

Στην εφηβεία, το αδύνατο κορίτσι είχε μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα. Όμως η κινηματογραφική βιομηχανία δεν ήταν ακόμη έτοιμη να την αποδεχθεί έτσι όπως ακριβώς ήταν.

Κάποιοι θεώρησαν ότι το πρόσωπό της ήταν πολύ στενό, το στόμα της πολύ μεγάλο και η μύτη της πολύ μακριά. Ακόμη και ο Πόντι της άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «διορθώσει» το προφίλ της. Η απάντησή της αφοπλιστική.