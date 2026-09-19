Η Μαρία Τζομπανάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία μαντινάδα: «Ας τραγουδάει του Θεού από την αυγή ως τη δύση»

Με μία συγκινητική μαντινάδα επέλεξε η Μαρία Τζομπανάκη να πει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Καλό ταξίδι βλέμμα ΑΓΑΠΗΣ», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram το Σάββατο (19.09.2026).

Με έναν ιδιαίτερο, βαθιά κρητικό τρόπο επέλεξε η Μαρία Τζομπανάκη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Η Ρεθυμνιώτισσα ηθοποιός θέλησε να εκφράσει τη συγκίνησή της με λίγες λέξεις, συνδέοντας το τραγούδι, που σημάδεψε ολόκληρη τη διαδρομή του καλλιτέχνη, με το τελευταίο «ταξίδι».

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ’ αυτή τη ζήση,

Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση…»

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Και ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μία λιτή, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά φράση:

«Καλό ταξίδι βλέμμα ΑΓΑΠΗΣ.»

Η Μαρία Τζομπανάκη προστέθηκε έτσι στους ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης που αποχαιρέτησαν δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας όμως τη δική της κρητική «γλώσσα»: μία μαντινάδα για τον τραγουδιστή που «έφυγε», με την ευχή να συνεχίσει να τραγουδά «απ’ την αυγή ως τη δύση».