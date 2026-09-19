Lifestyle

Ρούλα Κορομηλά: Η οικογενειακή φωτογραφία και το μήνυμα με στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη

«Χθες βράδυ… Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Πάντα εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά
Ρούλα Κορομηλά
Η Ρούλα Κορομηλά / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον αδελφό της, Θανάση Κορομηλά.

Η Ρούλα Κορομηλά, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την οικογένειά της μακριά την δημοσιότητα, πόζαρε χαμογελαστή και αγκαλιά με τον αδελφό της και με λίγες λέξεις μίλησε για έναν από τους πιο σταθερούς ανθρώπους της ζωής της.

Για να περιγράψει αυτόν τον ισχυρό δεσμό, η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη με τον οποίο τη συνέδεσε μια μακρά τηλεοπτική διαδρομή και για την απώλεια του οποίου έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες τη βαθιά της θλίψη.

«Χθες βράδυ… Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα.

Πάντα εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
110
101
101
91
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρία Τζομπανάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία μαντινάδα: «Ας τραγουδάει του Θεού από την αυγή ως τη δύση»
Η Ρεθυμνιώτισσα ηθοποιός θέλησε να εκφράσει τη συγκίνησή της με λίγες λέξεις, συνδέοντας το τραγούδι, που σημάδεψε ολόκληρη τη διαδρομή του καλλιτέχνη, με το τελευταίο «ταξίδι»
Μαρία Τζομπανάκη
Άννα Πρέλεβιτς: Αποχωρίστηκε για τρεις μέρες τα δίδυμα – «Οι τύψεις πολλές αλλά χαίρομαι τόσο που έχω επιστρέψει στη δουλειά»
Η τρυφερή εξομολόγηση της πρώην Σταρ Ελλάς για τις μικρές της «νεραϊδούλες» και τα ανάμεικτα συναισθήματα της επιστροφής στην επαγγελματική της καθημερινότητα
Άννα Πρέλεβιτς
Newsit logo
Newsit logo