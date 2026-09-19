Ρούλα Κορομηλά: Η οικογενειακή φωτογραφία και το μήνυμα με στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη

Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον αδελφό της, Θανάση Κορομηλά.

Η Ρούλα Κορομηλά, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την οικογένειά της μακριά την δημοσιότητα, πόζαρε χαμογελαστή και αγκαλιά με τον αδελφό της και με λίγες λέξεις μίλησε για έναν από τους πιο σταθερούς ανθρώπους της ζωής της.

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Για να περιγράψει αυτόν τον ισχυρό δεσμό, η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη με τον οποίο τη συνέδεσε μια μακρά τηλεοπτική διαδρομή και για την απώλεια του οποίου έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες τη βαθιά της θλίψη.

«Χθες βράδυ… Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα.

Πάντα εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.