Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία του στην Κρήτη – «Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας»

Εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης και σπουδαίος άνθρωπος έστειλε μήνυμα σεβασμού από τη σκηνή της συναυλίας για τους νεκρούς πυροσβέστες
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης (29.07.2026) έδωσε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης την ώρα που το νησί δοκιμαζόταν από τις καταστροφικές φωτιές στο Ρέθυμνο και στη Σητεία και τον χαμό δύο πυροσβεστών.

Κάποιοι από τους θεατές άναψαν καπνογόνα όπως συνηθίζεται στις συναυλίες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο καλλιτέχνης ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

Δείτε το βίντεο

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μια κίνηση σεβασμού από έναν σπουδαίο τραγουδιστή, έναν μεγάλο καλλιτέχνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
94
74
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Έιμι Γιουάινχάουζ: Ο πατέρας της θα πληρώσει 1,1 εκατομμύριο λίρες σε δυο φίλες της – Τις είχε κατηγορήσει ότι πούλησαν τα ρούχα της
Στα αντικείμενα περιλαμβάνονταν τσάντες, παπούτσια μπαλαρίνες και ένα φόρεμα που φορούσε η Γουάινχαουζ στην τελευταία περιοδεία της
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ANDY RAIN
Newsit logo
Newsit logo