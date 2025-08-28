Lifestyle

Βίκυ Καγιά: Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας – «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη»

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την 47χρονη Βίκυ Καγιά που διατηρείται σε άψογη φόρμα
Η Βίκυ Καγιά σε καρέ από το βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram
Η Βίκυ Καγιά σε καρέ από το βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram

Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και ξεχώρισε. Η ίδια μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram και ευχαρίστησε για τα αποθεωτικά σχόλια. Στα 47 της παραμένει άκρως γοητευτική. Απόδειξη οι δημόσιες εμφανίσεις της. 

Η Βίκυ Καγιά επέλεξε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα.Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.

 «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να περπατάει στο κόκκινο χαλί, με το στιλ που την έκανε να ξεχωρίσει, κατά τη διάρκεια της πετυχημένης καριέρας της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ρένα Μόρφη: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου, με πλήγωσε, έγινε χαμός»
«Με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε» λέει μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Ρένα Μόρφη
2
Newsit logo
Newsit logo