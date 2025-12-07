Βίκυ Κάβουρα για Γιώργο Τζαβέλλα: Νομίζω ότι θα μπορούσα να πληγωθώ μόνο από εκείνον

Για τα Χριστούγεννα, τη μητρότητα και τη σχέση με τον σύζυγό της μίλησε η Βίκυ Κάβουρα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη. Η ηθοποιός έδειξε να απολαμβάνει και να ανυπομονεί για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, που φέτος είναι πολύ διαφορετική για την ίδια και την οικογένειά της.

Η γνωστή ηθοποιός, Βίκυ Κάβουρα, απέκτησε το πρώτο της παιδί, με τον πρώην ποδοσφαιριστή, Γιώργο Τζαβέλλα τον Ιούνιο του 2024 και έκτοτε, η κόρη τους έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εννοείται ότι είναι διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα. Τα αγαπώ πάρα πολύ τα Χριστούγεννα έτσι κι αλλιώς. Φέτος όμως που τα αγαπάει πολύ κι η μικρή… Και έχει τρελαθεί με τον «Βαλίλη», τον Άγιο Βασίλη, και με το δέντρο και με τις μπάλες και τα φωτάκια γι’ αυτήν, είναι πολύ διαφορετικά.

Άλλαξε η ζωή μου μετά τη μητρότητα, όπως σε όλες τις γυναίκες, αλλά τώρα σιγά-σιγά επιστρέφω στην κανονικότητα και μου έχει λείψει αυτό. Όλα είναι πολύ δύσκολα μετά τη γέννα. Αλλά πάει, τελείωσε και θα το ξανάκανα, ξανά και ξανά και ξανά» ανέφερε αρχικά η Βίκυ Κάβουρα.

«Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίες με τον σύντροφό μου. Γιατί νομίζω ότι έχει δέσει περισσότερο με την κόρη του κι εγώ είμαι λίγο… στην απ’ έξω, αλλά μην το συζητήσουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν ζηλεύω! Μιλάω πολύ σωστά» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι θα μπορούσα να πληγωθώ μόνο από τον άντρα μου. Γιατί όλο το προηγούμενο ήταν… δεν δενόμουν τόσο πολύ για να αφήσω κάποιον να πληγωθώ. Θεωρώ όμως ότι πιο εύκολα πληγώνονται οι γυναίκες γιατί δεν είναι το ασθενές φύλο, απλά οι άντρες είναι πιο επιπόλαιοι. Στο λέω τώρα και γελάω. Εγώ υπέφερα ως παιδί» αποκάλυψε η Βίκυ Κάβουρα.

«Με τον Γιώργο Τζαβέλλα πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία» είχε πει πριν από περίπου ένα χρόνο η Βίκυ Κάβουρα, σε μια συνέντευξη που είχε συζητηθεί.