Βίκυ Κουλιανού: Ξανά ερωτευμένη στη Μύκονο – Τα πλάνα με τον σύντροφό της στα Ματογιάννια

Βίκυ Κουλιανού και Μύκονος «πήγαν μαζί» για ακόμα ένα καλοκαίρι. Στα 58 της χρόνια είναι ξανά ερωτευμένη και δεν το κρύβει. Η ίδια δείχνει ευτυχισμένη στο πλευρό του καινούργιου της αγαπημένου, ο οποίος είναι πανύψηλος, μελαχρινός, με κοτσίδα και μούσια.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το νέο ζευγάρι σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια. Η Βίκυ Κουλιανού και ο σύντροφός της ήπιαν το ποτό τους σε μπαρ μαζί με φίλους και στην συνέχεια απόλαυσαν την βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια. Η Μύκονος είναι ένα από τα νησιά που λατρεύει το μοντέλο και φροντίζει να επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία.

Η Βίκυ Κουλιανού δεν είχε κάνει γνωστή την σχέση της μέχρι που τους «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός να φιλιούνται με πάθος μέσα στο καράβι επιστρέφοντας από διακοπές στην Σίφνο.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Βίκυ Κουλιανού έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά δεν μου αρέσει να είμαι πουθενά. Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου. Είμαι μια γυναίκα που δεν είχα στο νου μου να κάνω παιδί. Δηλαδή δεν μου χτύπησε ποτέ αυτό που λέμε βιολογικό καμπανάκι της μητέρας».

Το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ καλύτερο για την Βίκυ Κουλιανού. Το 2024 είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, που την πήγε πίσω σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο: «Ήμουν με πάρα πολλές φυσιοθεραπείες και μια γενικότερη κατάσταση με έναν χειροπράκτη εξαιρετικό που μπορώ να πω ότι με συνέφερε. Έμεινα ακίνητη για 15 μέρες σε ένα κρεβάτι χωρίς να μπορώ καν να σηκωθώ με τρεις ενέσεις τη μέρα και πάρα πολλά φάρμακα» είχε πει.