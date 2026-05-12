Viral το ξέσπασμα της Μάιλι Σάιρους σε παπαράτσι: «Χτύπησες τη μητέρα μου»

Ένα παλιό βίντεο της Μάιλι Σάιρους όπου η τραγουδίστρια ξεσπάει σε παπαράτσι ο οποίος χτύπησε κατά λάθος τη μητέρα της με την κάμερά του στην προσπάθειά του να φωτογραφίσει τις δύο γυναίκες «ξαναθυμήθηκαν» τα social media.

Το απόσπασμα έγινε ξανά viral ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου, και δείχνει τη Μάιλι Σάιρους να φωνάζει στον παπαράτσι για χάρη της μητέρας της.

Αν και το περιστατικό είχε καταγραφεί πριν από αρκετά χρόνια, το βίντεο κάνει ξανά τον γύρο των social media τις τελευταίες ημέρες, με χιλιάδες χρήστες να το αναδημοσιεύουν και να σχολιάζουν τη στάση της ποπ σταρ. Πολλοί μάλιστα επαίνεσαν την αφοσίωσή της προς την οικογένειά της και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε για να προστατεύσει τη μητέρα της.

Miley Cyrus, fotoğrafını çekmek için annesini ezip geçen paparazziye tepki gösterdi ve annesini korudu. Sanatçı anneler günü için beraber çıktığı annesini korudu.

Gerçek bir “kız evlat” davranışı işte pic.twitter.com/OZihtHl7o5 — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) May 11, 2026

«Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό!»

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η Μάιλι Σάιρους φαίνεται να βρίσκεται σε καφέ μαζί με τη μητέρα της. Ωστόσο, η χαλαρή έξοδός τους μετατρέπεται γρήγορα σε έντονη αντιπαράθεση τη στιγμή που αποχωρούν από το κατάστημα.

Ένας φωτογράφος, προσπαθώντας βιαστικά να τραβήξει φωτογραφίες πριν απομακρυνθεί η τραγουδίστρια, χτύπησε κατά λάθος την Τις Σάιρους με την κάμερά του.

Η αντίδραση της Μάιλι ήταν άμεση και οργισμένη.

Σοβαρολογείς; Μόλις χτύπησες τη μητέρα μου με την κάμερά σου! Έπεσες πάνω της με την κάμερά σου. Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Παραλίγο να τραυματίσεις τη μητέρα μου. Ούτε να το ξανασκεφτείς ποτέ αυτό!», ακούγεται να φωνάζει στον παπαράτσι.

Από την πλευρά του, εκείνος προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, επαναλαμβάνοντας συνεχώς: «Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό».

Οι αντιδράσεις στα social media

Η επανεμφάνιση του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να στηρίζουν τη στάση της τραγουδίστριας και να επικρίνουν τη συμπεριφορά του φωτογράφου.

«Σεβασμός στη Μάιλι που υπερασπίστηκε τη μητέρα της. Ο τύπος κινήθηκε υπερβολικά βιαστικά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αναρωτήθηκε: «Πώς αυτό δεν θεωρείται παρενόχληση;»

Άλλοι κατηγόρησαν τον παπαράτσι ότι ξεπέρασε τα όρια, με ένα σχόλιο να αναφέρει: «Το γεγονός ότι συνέχισε να τραβάει φωτογραφίες με εκνεύρισε ακόμη περισσότερο».