Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πιστεύω στον Θεό, είναι δημιούργημα του ανθρώπου»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και αναφέρθηκε στη σχέση του με τη θρησκεία. Ο δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν πιστεύει στον Θεό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα του ανθρώπο.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στο vidcast του Θανάση Λάλα με τίτλο Portraits και όταν του ζητήθηκε να πει τη γνώμη του για θέματα θρησκείας, τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι υπάρχει μία γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει Θεός, ενώ δεν υπάρχει.

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«Δεν πιστεύω στον Θεό. Ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ», είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Τώρα η ύπαρξή του… ούτε θέλω να το αφήσω, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι’ αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρ, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας “σακάτεψε όλους” γύρισε και είπε “τελικά υπάρχει Θεός”.

Και λες “εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή”», ανέφερε ακόμα ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στον Θανάση Λάλα, μιλώντας του για τη θρησκεία.