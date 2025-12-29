Βούλα Πατουλίδου: «Το πένθος είναι απώλεια και είναι μη διαχειρίσιμο, υπάρχουν φορές που λέω “που είσαι;”»

«Στο ίδιο νεκροταφείο που είναι ο σύζυγός μου, είναι τα τέσσερα παιδιά από τα Τέμπη και όταν έρχονται οι γονείς, κατεβάζω τα μάτια γιατί είναι λογικό απέναντι σ’ αυτά τα 57 παιδιά που χάθηκαν» ανέφερε μεταξύ άλλων η Βούλα Πατουλίδου.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Βούλα Πατουλίδου, το πρωινό της Δευτέρας (29.12.2025), στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα. Μεταξύ άλλων, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, Δημήτρη καθώς και στα θύματα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το πένθος το διαχειρίζομαι δύσκολα. Το πένθος είναι απώλεια. Είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο, δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Αυτό σε ζορίζει, είναι μη διαχειρίσιμο».

«Υπάρχουν στιγμές που λέω “που είσαι; Γιατί δεν απαντάς; Μου λείπεις”. Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού», τόνισε στη συνέχεια.

«Στο ίδιο νεκροταφείο είναι τα τέσσερα παιδιά από τα Τέμπη. Όταν έρχονται οι γονείς, κατεβάζω τα μάτια γιατί είναι λογικό απέναντι σ’ αυτά τα 57 παιδιά που χάθηκαν.

Το 100% είναι υπεύθυνοι γιατί είναι άδικο, μια λέξη πάρα πολύ λίγη γι’ αυτό που συνέβη» πρόσθεσε, ακόμα, η Βούλα Πατουλίδου στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.