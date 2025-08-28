Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσιακή εμφάνιση με την κόρη της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Η Χάιντι Κλουμ και η 21χρονη κόρη της Λένι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και έκλεψαν την παράσταση. Η διάσημη ηθοποιός έδειξε πως παραμένει εντυπωσιακή στα 52 της χρόνια. Μάνα και κόρη στάθηκαν για να κάνουν τη δουλειά τους οι φωτογράφοι και στη συνέχεια πέρασαν στα ενδότερα.

Η Χάιντι Κλουμ παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο «La Grazia», επιλέγοντας ένα φόρεμα που αναδείκνυε το σώμα της. Την ίδια γραμμή αλλά σε διαφορετική απόχρωση, επέλεξε και η κόρη της.

Το μπεζ φόρεμα της Χάιντι Κλουμ αποτελούνταν από κορσέ και διαφάνεια, με το σύνολό της να ολοκληρώνεται με μια μικρή τσάντα και ασημένια κοσμήματα. Όσο για την κόρη της, έβαλε ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε και εκείνο κορσέ και ανοιχτή πλάτη.

Το διάσημο top model, που έχει περπατήσει στις πιο διάσημες πασαρέλες υψηλής ραπτικής και ήταν «αγγελάκι» της Victoria’s Secret, δημοσιοποίησε μια σειρά από εικόνες στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Τη βοηθάω με συμφωνίες. Είναι πολύ συναρπαστικό. Κάνει αυτά που πάντα ονειρευόμουν να κάνω», είχε πει η Χάιντι Κλουμ για τη βοήθεια που προσφέρει στην κόρη της, από τη στιγμή που εκείνη αποφάσισε να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

Σημειώνεται ότι η Χάιντι Κλουμ που έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Τομ Κούλιτζ, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Σιλ και τον Ρικ Πιπίνο.