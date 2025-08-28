Lifestyle

Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσιακή εμφάνιση με την κόρη της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Απαστράπτουσα η Χάιντι Κλουμ στα 52 της χρόνια - Δίπλα της η 21χρονη κόρη της που ασχολείται με τον χώρο της μόδας
Η Χάιντι Κλουμ με την κόρη της
Η Χάιντι Κλουμ με την κόρη της / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Χάιντι Κλουμ και η 21χρονη κόρη της Λένι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και έκλεψαν την παράσταση. Η διάσημη ηθοποιός έδειξε πως παραμένει εντυπωσιακή στα 52 της χρόνια. Μάνα και κόρη στάθηκαν για να κάνουν τη δουλειά τους οι φωτογράφοι και στη συνέχεια πέρασαν στα ενδότερα.

Η Χάιντι Κλουμ παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο «La Grazia», επιλέγοντας ένα φόρεμα που αναδείκνυε το σώμα της. Την ίδια γραμμή αλλά σε διαφορετική απόχρωση, επέλεξε και η κόρη της.

Το μπεζ φόρεμα της Χάιντι Κλουμ αποτελούνταν από κορσέ και διαφάνεια, με το σύνολό της να ολοκληρώνεται με μια μικρή τσάντα και ασημένια κοσμήματα. Όσο για την κόρη της, έβαλε ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε και εκείνο κορσέ και ανοιχτή πλάτη.  

Το διάσημο top model, που έχει περπατήσει στις πιο διάσημες πασαρέλες υψηλής ραπτικής και ήταν «αγγελάκι» της Victoria’s Secret, δημοσιοποίησε μια σειρά από εικόνες στον λογαριασμό της στο Instagram.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

«Τη βοηθάω με συμφωνίες. Είναι πολύ συναρπαστικό. Κάνει αυτά που πάντα ονειρευόμουν να κάνω», είχε πει η Χάιντι Κλουμ για τη βοήθεια που προσφέρει στην κόρη της, από τη στιγμή που εκείνη αποφάσισε να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Σημειώνεται ότι η Χάιντι Κλουμ που έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Τομ Κούλιτζ, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Σιλ και τον Ρικ Πιπίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ρένα Μόρφη: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου, με πλήγωσε, έγινε χαμός»
«Με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε» λέει μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Ρένα Μόρφη
2
Newsit logo
Newsit logo