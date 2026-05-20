Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είμαι μόνη στην προσωπική μου ζωή, αυτό είναι πρωτόγνωρο για μένα

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της που προτιμά να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με τη δουλειά της παρά με την προσωπική της ζωή. Παρόλα αυτά δύο μακροχρόνιες σχέσεις της, με τους σκηνοθέτες, Θανάση Τότσικα και Γιώργο Ζώη, ήταν γνωστές.

Η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Αθώοι» αποκάλυψε ότι πλέον είναι στην προσωπική της ζωή και το απολαμβάνει. Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη έδωσε συνέντευξη στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη και μίλησε για όλα.

«Με πετυχαίνεις σε μία φάση που δουλεύω αρκετά. Κάνουμε αυτή τη σειρά, το “Κάμπινγκ” στο MEGA. Έχουν τελειώσει τα θέατρα. Με πετυχαίνεις σε μία φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή αλλά είναι πολύ ωραία. Και θα πω επίσης ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα και κάπως μου αρέσει», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Ήμουν από πάντα πολύ σχεσάκιας, αλλά τώρα άλλαξε αυτό. Ποτέ όμως δεν έκατσα να πω στον εαυτό μου “Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μία σχέση”. Όχι. Συνέβαινε. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δε συνέβαινε τυχαία. Προφανώς, το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ, γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος και το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Σε εμένα κάπως όλο αυτό καθόταν ή έβρισκα τους κατάλληλους ανθρώπους που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο», εξομολογήθηκε ακόμα η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, αναφέροντας ότι η μεγαλύτερη σχέση της κράτησε 4 χρόνια.

«Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλω να είμαι συνειδητά μόνη μου», υπογράμμισε στη συνέχεια.