Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Η αγάπη της μητέρας μου ήταν εξοργιστική, η αδερφή μου το έζησε με περιφρόνηση

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» και μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη για τις ανασφάλειες που είχε από την παιδική της ηλικία, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα της. Ανέφερε πως εισέπραττε από εκείνη μια «τρομακτική επιβεβαίωση». Η αδερφή της, αντιδρούσε με «απίστευτη περιφρόνηση» όπως θυμήθηκε η ηθοποιός.

«Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το “αξίζω” που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε, αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το ‘χω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι η απόλυτη ηττοπαθής ή κομπλεξική θέση… αλλά δεν το έχω πει», παραδέχτηκε αρχικά η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν έχει ανασφάλειες και απάντησε: «Αναρίθμητες. Για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα, να φύγω. Πρώτον, δεν γίνεται, και δεύτερον, δεν πρέπει».

«Σχεδόν όλοι άνθρωποι έχουν κόμπλεξ ή ηττοπάθεια. Όπως είναι το θέατρο ή η κωμωδία και το δράμα, είναι το ίδιο νόμισμα. Από ‘δω είναι η κωμωδία, από ‘δω είναι το δράμα, το ‘χω δει. Σας ακούγεται λίγο οξύμωρο, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Ή επίσης αυτό που λέμε “δεν μ’ αρέσει ο εαυτός μου”. Γιατί δεν μ’ αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είμαι καλύτερος. Άρχισα να το καταλαβαίνω τον πρώτο καιρό. Με έβλεπα, έλεγα: «Αχ, πώς μιλάω έτσι;», θεωρώντας ότι μιλάω πολύ καλύτερα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Τέλος, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη σχέση με τη μητέρα της λέγοντας: «Είχα μια τρομακτική επιβεβαίωση και λατρεία από τη μητέρα μου. Όλη αυτή η αγάπη της μητέρας μου, ήταν εξοργιστική. Η αδερφή μου νομίζω ότι το έζησε όλο αυτό, αντί με ζήλια, με απίστευτη περιφρόνηση. Είχαμε και διαφορά οκτώ χρόνια».