Χρήστος Λούλης για Ζέτα Μακρυπούλια: Τα έχουμε βρει, αν αναγνωρίζεις το λάθος σου, πρέπει να ζητάς συγγνώμη

Ο Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής (15-03-2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για τη Ζέτα Μακρυπούλια και είχε συζητηθεί. Ο ηθοποιός επανέλαβε πως έχει μετανιώσει για τα όσα είχε πει και τόνισε πως οι σχέσεις του με τη συνάδελφό του, έχουν αποκατασταθεί.

Ο Χρήστος Λούλης είχε πει για τη Ζέτα Μακρυπούλια, ότι δεν τη θεωρεί «συνάδελφό» του με την αυστηρή έννοια του όρου. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει τότε πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», ωστόσο είχε σημειώσει ότι δεν πιστεύει πως κάνουν την ίδια δουλειά. Τα λόγια του είχαν σχολιαστεί έντονα εκείνη την περίοδο, με τον ίδιο να επιστρέφει αργότερα στο θέμα και να παραδέχεται ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν λάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Κυριακής ανέφερε, όταν η συζήτηση έφτασε στη Ζέτα Μακρυπούλια: «Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει.

Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας», τόνισε ο Χρήστος Λούλης.

Σε άλλο σημείο ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει κάνει λάθος επιλογές στο παρελθόν, λέγοντας πως κάποια στιγμή αυτές τελειώνουν και προχωράς παρακάτω. «Είμαστε όλοι άγγελοι και διάβολοι. Μπορείς να διηγηθείς τη δική σου ιστορία και να πεις έχω υπάρξει και άγιος και προδότης. Όταν είσαι ερωτευμένος δεν ξέρεις τι είσαι εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον παρασέρνει ένα ποτάμι και προσπαθεί να πιαστεί από ένα κλαδί για να σωθεί», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα αυτά που είμαστε είναι κομμάτια του πραγματικού μας εαυτού, ο άλλος πρέπει να τα συνθέσει και να υπομείνει, και να πεις όλα αυτά είναι κομμάτια μου». Όπως είπε, τα τελευταία καλοκαίρια επιλέγει να μην δουλεύει και αφιερώνει χρόνο στην ξεκούραση και τα παιδιά του» ανέφερε καταληκτικά ο ηθοποιός.

Ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Cleansed» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ από τις 23 Απριλίου θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.