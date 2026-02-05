Χρήστος Μάστορας: Εξαντλημένος ο τραγουδιστής σε νέο βίντεο μετά το πρόβλημα υγείας του – «Δεν έχω συνέλθει»

Ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες με ένα θέμα υγείας με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακυρώσει κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σήμερα το βράδυ (5/2/2026), ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως από το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα».

Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που μοιράστηκε ο Χρήστος Μάστορας σε story στο instagram.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μάλιστα δεν κατάφερε να τραγουδήσει στην προγραμματισμένη φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love» που διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή, με σκοπό τη στήριξη της Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος κι άλλων επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανισμών. Η πρωτοβουλία ανήκει στη μαθήτρια της Α’ Λυκείου, Εύα Κοτταρίδη.

Ο Χρήστος Μάστορας βρισκόταν σπίτι του με ίωση και υψηλό πυρετό, γεγονός που αναπόφευκτα τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.