Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: Όταν μας είπε «περιμένω παιδί», η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης διατηρεί μια ιδιαίτερα στενή, οικογενειακή σχέση με τη Δανάη Μπάρκα, καθώς είναι ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός μίλησε για τη μέρα που έμαθε πως η κόρη της φίλης και συναδέλφου του, βρίσκεται σε εγκυμοσύνη.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είπε χαρακτηριστικά για την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης από τη Δανάη Μπάρκα: «Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι “περιμένω παιδί”. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ’ όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα “παιδί μου, με το καλό, προχώρα”. Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε» είπε ο ηθοποιός.

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Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Βίκυ Σταυροπούλου ζουν χρόνια μαζί, και η Δανάη Μπάρκα τον θεωρεί δεύτερο πατέρα της, με τον ίδιο να εξομολογείται πως τη νιώθει σαν παιδί του. Η σχέση αυτή, αποτυπώθηκε και στον γάμο της παρουσιάστριας, όταν ο ηθοποιός τη συνόδευσε στην εκκλησία.

Υπενθυμίζεται πως Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, περιμένουν κοριτσάκι. Το ευχάριστο νέο για το φύλο του μωρού έγινε γνωστό τον Σεπτέμβριο του 2026, λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της για το πρώτο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέννηση της κόρης τους αναμένεται τον Νοέμβριο του 2026.

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα το βράδυ της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του συζύγου της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα, στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνία.