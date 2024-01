Οι Χρυσές Σφαίρες είχαν τα πάντα για ακόμα μία βραδιά. Πολλά βραβεία, γέλια, συγκινήσεις, λαμπερές και μη εμφανίσεις αλλά και αμήχανες στιγμές. Μεγάλος νικητής της βραδιάς στις Χρυσές Σφαίρες το «Oppenheimer».

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer» κέρδισε 5 Χρυσές Σφαίρες: καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και καλύτερης μουσικής την οποία έχει συνθέσει ο Λούντβιχ Γιόρανσον.

Μεγάλη διάκριση για την ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» στις Χρυσές Σφαίρες που απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Κωμωδία ή μιούζικαλ ενώ και η Έμμα Στόουν επιβεβαίωσε τις φήμες κερδίζοντας τη Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ.

Η τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της περιόδου απονομής των βραβείων 2024.

Μακριά από τα βραβεία, υπήρξαν και οι viral στιγμές της βραδιάς στις Χρυσές Σφαίρες.

«Αν δεν κερδίσω, θα φύγω». Η Τζένιφερ Λόρενς κοιτά την κάμερα τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος για τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου και «απειλεί» ότι θα φύγει αν δεν κερδίσει… Το όνομα της Έμμα Στόουν ακούγεται και τότε η Τζένιφερ Λόρενς σηκώνεται όρθια… και την χειροκροτεί με ενθουσιασμό την Έμμα Στόουν η οποία κέρδισε για την ερμηνεία της στην ταινία Poor Things.

Από την άλλη, ο συμπρωταγωνιστής της Έμμα Στόουν, Μαρκ Ραφάλο, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για τη βράβευση του Poor Things με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ.

Στη φωτογράφιση που γίνεται μετά την τελετή απονομής με τους νικητές των βραβείων και τα καστ των ταινιών που ξεχώρισαν, ο Μαρκ Ραφάλο κρατάει τη Χρυσή Σφαίρα στο χέρι και κυριολεκτικά χοροπηδάει από τη χαρά του ενώ χώνεται και στην αγκαλιά της συζύγου του, της Sunrise Coigney.

Η Τζίλιαν Άντερσον, έκανε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα φόρεμα που θα μπορούσε να φοράει όσο πρωταγωνιστούσε στο «Sex Education» του Netflix. Μία λευκή τουαλέτα γεμάτη σχέδια από κεντημένα αιδοία.

«Μου ταιριάζει», ανέφερε ενώ είπε ότι η επιλογή του φορέματος έγινε για πολλούς λόγους. «Έχει κόλπους πάνω του», δήλωσε στο Deadline η Τζίλιαν Άντερσον, εξηγώντας ότι επέλεξε να το φορέσει «για τόσους πολλούς λόγους».

(WATCH) Gillian Anderson explains why she's wearing a gown emblazoned with embroidery featuring female anatomy as a way of protesting restrictions to female rights #GoldenGlobes pic.twitter.com/fcJ6CFW3ha