Χρυσές Σφαίρες 2026: Τρεις υποψηφιότητες για τη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου – Αριάνα Γκράντε, Σίνθια Ερίβο και «Adolescence» στη λίστα

Oι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, ανοίγοντας και επίσημα την οσκαρική περίοδο. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τους ηθοποιούς Μάρλον Γουέιανς και Σκάι Π. Μάρσαλ. Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου έχει 3 υποψηφιότητες (Καλύτερου γυναικείου και ανδρικού ρόλου και καλύτερης ταινίας στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδία), ενώ σάρωσαν και οι σειρές Adolescence, White Lotus, Hacks, Pluribus.
Η 83η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026 στο The Beverly Hilton τους Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η τελετή θα μεταδοθεί και πάλι ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+. Σημειώνεται πως η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το Cecil B. DeMille Award σε ειδική εκπομπή που θα προβληθεί στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει το Carol Burnett Award.
Φέτος, όλες οι 28 κατηγορίες των βραβείων περιλαμβάνουν έξι υποψηφιότητες, με μοναδική εξαίρεση την κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement, η οποία έχει οκτώ υποψήφιες ταινίες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι πρώτες υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν αφορούσαν τον Α’ Ανδρικό Ρόλο σε δραματική τηλεοπτική σειρά, με τους Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise), Ντιέγκο Λούνα (Andor), Γκάρι Όλντμαν (Slow Horses), Μαρκ Ράφαλο (Task), Άνταμ Σκοτ (Severance) και Νόα Γουάιλι (The Pitt) να διεκδικούν το βραβείο.
Στην κατηγορία Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική σε Ταινία, υποψήφιοι είναι οι Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein), Λούντβιχ Γιέρανσον (Sinners), Τζόνι Γκρίνγουντ (One Battle After Another), Μαξ Ρίχτερ (Hamnet) και Χανς Τσίμερ (F1: The Movie).
Η επιτυχία του Netflix Adolescence ηγείται των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία Καλύτερη Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία, μαζί με τις παραγωγές All Her Fault, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex και The Girlfriend.
Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Όουεν Κούπερ και Έριν Ντόχερτι, απέσπασαν επίσης υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους. Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ προτάθηκε στην κατηγορία Β’ Ανδρικός ρόλος – Τηλεοπτική Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία. Στην ίδια κατηγορία θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον συμπρωταγωνιστή του Άσλεϊ Γουόλτερς, καθώς και με τους Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show), Γουόλτον Γκόγκινς (The White Lotus), Τζέισον Άιζακς (The White Lotus) και Τραμέλ Τίλμαν (Severance).
Η Έριν Ντόχερτι διεκδικεί υποψηφιότητα στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου – Τηλεοπτική Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία, όπου θα αναμετρηθεί με τη Έιμι Λου Γουντ (The White Lotus). Στην ίδια κατηγορία υποψήφιες είναι επίσης οι Κάρι Κουν (The White Lotus), Χάνα Αϊνμπάιντερ (Hacks), Κάθριν Ο’Χάρα (The Studio) και Πάρκερ Πόουζι (The White Lotus).
Τέλος, ο Ιρλανδός ηθοποιός Πολ Μέσκαλ εξασφάλισε υποψηφιότητα στην κατηγορία Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία, όπου θα διαγωνιστεί με τους Μπενίσιο ντελ Τόρο (One Battle After Another), Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein), Σον Πεν (One Battle After Another), Άνταμ Σάντλερ (Jay Kelly) και Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Sentimental Value).
Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι υποψηφιότητες – Αναλυτικά η λίστα
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική – Ταινία
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – One Battle After Another
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Καλύτερο Τραγούδι – Ταινία
- Dream As One – Avatar: Fire and Ash | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- Golden – KPop Demon Hunters | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- I Lied To You – Sinners | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- No Place Like Home – Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- The Girl In The Bubble – Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- Train Dreams – Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner
Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση
- Owen Cooper – Adolescence
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Jason Isaacs – The White Lotus
- Tramell Tillman – Severance
- Ashley Walters – Adolescence
Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία
- It Was Just An Accident – France
- No Other Choice – South Korea
- The Secret Agent – Brazil
- Sentimental Value – Norway
- Sirāt – Spain
- The Voice of Hind Rajab – Tunisia
Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescence
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O’Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Καλύτερο Σενάριο – Ταινία
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Sinners
- Jafar Panahi – It Was Just an Accident
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao & Maggie O’Farrel – Hamnet
Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Steve Martin – Only Murders in the Building
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White – The Bear
Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία, Τηλεοπτική Ταινία)
- Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescence
- Charlie Hunnam – Monster: The ED Gein Story
- Jude Law – Black Rabbit
- Rhys – The Beast in Me
Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Δράμα)
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Severance
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – The Last Of Us
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ, Κωμωδία)
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία)
- Claire Danes – The Beast in Me
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Long Bright RIver
- Sarah Snook – All her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος – Ταινία
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Καλύτερος Σκηνοθέτης – Ταινία
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – It Was Just An Accident
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloe Zhao – Hamnet
Καλύτερη τηλεοπτική δραματική σειρά
- The Diplomat – Netflix
- The Pitt – HBO Max
- Pluribus – Apple TV
- Severance – Apple TV
- Slow Horses Apple TV
- The White Lotus – HBO Max
Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Κινηματογραφική Ταινία (Μιούζικαλ, Κωμωδία)
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-Hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ, Κωμωδία)
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: For Good
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Καλύτερο Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary – ABC
- The Bear – FX on Hulu
- Hacks – HBO Max
- Nobody Wants This – Netflix
- Only Murders in the Building – Hulu
- The Studio – Apple TV
Καλύτερο κινηματογραφικό box office
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Καλύτερο podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Καλύτερη ερμηνεία σε stand-up comedy στην τηλεόραση
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After The Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Καλύτερη Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία (Δράμα)
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Values
- Sinners