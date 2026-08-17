Ζενεβιέβ Μαζαρί – Βασίλης Καρύδης: Διακοπές στο Καστελόριζο με τα παιδιά τους

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, καθώς συμπληρώνουν 11 χρόνια γάμου, και η γνωστή Art Director έκανε μία τρυφερή δημοσίευση.

Με αφορμή την επέτειό τους, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μοιράστηκε στα social media ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Καστελόριζο, όπου βρέθηκε μαζί με τον γνωστό φωτογράφο Βασίλη Καρύδη της και τα δύο παιδιά τους.

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Στις εικόνες που δημοσίευε η ίδια, φαίνονται οικογενειακές στιγμές τους, βουτιές στα καταγάλανα νερά και στιγμές χαλάρωσης στο πανέμορφο νησί, με την ίδια να δίνει στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις καλοκαιρινές ημέρες που πέρασαν όλοι μαζί.

Στην ανάρτησή της έγραψε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φράση γράφοντας: «Αυτό που κάποτε ονειρευτήκαμε, τώρα το γιορτάζουμε».

Με αυτή τη φράση, η Ζενεβιέβ θέλησε να αναφερθεί στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η κοινή τους ζωή, αλλά και στην οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι παντρεμένη με τον φωτογράφο Βασίλη Καρύδη, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 17 Αυγούστου 2015 στην Κίμωλο. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Ροζαλία και τον Μιχάλη.