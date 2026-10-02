Άννα Μπεζάν: « Η πεθερά μου, Χριστίνα Παππά θα αναλάβει το γάμο μας – Έχω αλλεργία στα νυφικά, στο τούλι»

Με χιούμορ αντιμετωπίζει τις διαδικασίες προετοιμασίας του γάμου της η Άννα Μπεζάν μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Δημήτρης Παππός, γιος της Χριστίνας Παππάς.

Η Άννα Μπεζάν μιλώντας στο «Happy Day» μιλά για τη σχέση της με τη Χριστίνα Παππά, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη θα αναλάβει τις προετοιμασίες του γάμου καθώς η ίδια δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία.

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Η Άννα Μπεζάν και ο Δημήτρης Παππάς ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο ηθοποιός στην αγαπημένη του. Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχει αποκτήσει την κόρη του, Χριστίνα – Νεκταρία.

«Μετά από πέντε χρόνια με αποκατέστησε. Η αλήθεια είναι ότι δαχτυλίδι τόσα χρόνια δεν είχα πάρει, πάντα κάτι συνέβαινε, όταν είσαι και οικογένεια με τον άλλον, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα αυτό. Μόνο για θρησκευτικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν είναι ο άνθρωπος που θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες ενός γάμου, αφήνοντας την οργάνωση στην οικογένεια του Δημήτρη Παππά. «Τον γάμο θα τον αναλάβει η πεθερά μου, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί δεν το έχω. Είμαι η ντροπή της νύφης. Ποτέ δεν ήμουν φαν του γάμου και επίσης έχω αλλεργία στα νυφικά, στο τούλι», είπε η Άννα Μπεζάν.

Η σχέση της Άννας Μπεζάν με τη Χριστίνα Παππά είναι ιδιαίτερα στενή, με την ηθοποιό να μιλά με θερμά λόγια για τη μεταξύ τους καθημερινότητα και τη σχέση που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια. «Περνάω πολύ ωραία με την Χριστίνα. Μαζί της μαθαίνεις πάντα πράγματα και κάνεις και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια, φυσικά έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας», ανέφερε.