Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση στη σχέση μας, αλλά τη στιγμή που γράφτηκε δεν ίσχυε»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης μιλώντας στο «Καλύτερα Αργά», έκανε μια προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση της με τον Φάνη Μουρατίδη.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αναφέρθηκε στις φήμες χωρισμού με τον Φάνη Μουρατίδη, που τους χρεώνουν εδώ και καιρό.

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Η ηθοποιός αρχικά, παραδέχτηκε ότι καμία σχέση δεν είναι εύκολη και εξήγησε πως μπορεί να έχει περάσει πράγματι κρίση με τον σύζυγό της, ωστόσο τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν γραφτεί σε άκυρες στιγμές της ζωής τους: «Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι εύκολο (το να είσαι τόσα χρόνια με κάποιον). Αυτά που διαβάζω εγώ είναι άλλα αντ’ άλλων, καμία σχέση. Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση ή να περνάμε, αλλά άσχετο είναι. Όχι σαν γεγονός, σαν στιγμή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια κρίση σήμερα, αλλά να έχουν γράψει κάτι τρεις μήνες πριν. Δηλαδή συνήθως είναι άσχετο», είπε.

Στη συνέχεια η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, είπε για την κρίση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πως τη βιώνουν και οι δύο: «Τις κρίσεις στα ζευγάρια τις περνάνε και οι δύο. Έτσι πιστεύω, ναι. Τα διαζύγια σήμερα τα ζητάνε οι γυναίκες. Δεν τα ζητούσαν, αλλά σήμερα νομίζω τα ζητάνε οι γυναίκες, γιατί πια από μια ηλικία και μετά λες “ωραία και τι έχω να χάσω;”. Δηλαδή οι γυναίκες είναι πια πιο οικονομικά ανεξάρτητες. Κάποτε δεν μπορούσαν. Αυτή η αλλαγή νομίζω έχει γίνει, γι’ αυτό και φαίνεται έτσι. Αλλά νομίζω ότι η κρίση αφορά και στους δύο. Δεν μπορώ να περνάω εγώ κρίση και εσύ να είσαι μέσα στην ευτυχία», ανέφερε.

Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε τι σημαίνει «κρίση», απάντησε ότι είναι «η βαρεμάρα δεν ξέρω αν είναι κρίση. Είναι και φυσική κάποια στιγμή. Κρίση είναι ότι δεν ξέρω τι κάνω εδώ, δεν ξέρω ποιος είμαι εδώ. Αυτό νομίζω ότι είναι κρίση. Έχει να κάνει και με προσωπικά πράγματα του καθενός φαντάζομαι. Δηλαδή, επειδή μεγαλώνουμε μέσα στις σχέσεις, σε αυτό το μεγάλωμα είναι που σε βρίσκει και η σχέση, δηλαδή πού βρίσκει ο ένας τον άλλον. Εκεί νομίζω ότι είναι και μια κρίση, ότι συναντιόμαστε στη δεκαετία; Συναντιόμαστε ξανά; Είναι ένα θέμα».

Κλείνοντας το θέμα των σχέσεων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που βοηθά τα ζευγάρια να ξεπεράσουν μία κρίση. «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κόλπο που να είναι για όλους ίδιο ή να πατάς ένα κουμπί και να πεις “άμα κάνω αυτό”… Πιστεύω δουλεύονται οι σχέσεις. Μέχρι ένα σημείο και όχι πάντα, αλλά αν υπάρχει αυτό, ναι. Και όταν λέμε σχέση εγώ μιλάω για όλες τις σχέσεις. Η δουλειά στις σχέσεις είναι για όλες τις σχέσεις και τις φιλικές». Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είναι μαζί με τον ηθοποιό μετρούν πάνω από 18 χρόνια κοινής ζωής, καθώς γνωρίστηκαν το 2007 και παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2008.