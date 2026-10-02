Lifestyle

Τραϊανός Δέλλας: Η συγκινητική ανάρτηση για την κόρη του που ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική

«Doctor in progress», έγραψε για τη Βικτώρια Δέλλα ο περήφανος πατέρας της
Ο Τραϊανός Δέλλας και η Βικτώρια Δέλλα
Ο Τραϊανός Δέλλας και η Βικτώρια Δέλλα / dellastraianos
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Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Τραϊανός Δέλλας ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα της στη σχολή και να την για να ευχηθεί στην κόρη του καλή αρχή στις σπουδές της.

Στην φωτογραφία που ανέβασε ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη του φοράει την ιατρική της ρόμπα και ποζαρει χαμογελαστή έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της.

«Καλή αρχή αγάπη μας. Doctor in progress», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του για εκείνη.

dellastraianos

Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το λύκειο τον Ιούλιο. Στο προφίλ της είχε αναρτήσει φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της και προς τη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο.

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