Ζωή Κρονάκη: «Ο γιατρός μου έλεγε ότι έχω 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί, σκέφτηκα την εξωσωματική»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ζωή Κρονάκη και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να μπορεί να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον σύζυγό της.

Όπως εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ1 στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) προκειμένου να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ταλαιπωρήθηκε πολύ. Μάλιστα, η Ζωή Κρονάκη άρχισε να σκέφτεται τη διαδικασία της εξωσωματικής προκειμένου να καταφέρει να γίνει και πάλι μητέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κομμάτι της επιστήμης είναι αδιαμφησβήτητο. Αυτό που λέω είναι πάντα να βασιζόμαστε στο γιατρό μας και μετά στο τι μας λένε. Από το πρώτο μου παιδί και έχοντας ένα ιστορικό από τη μητέρα μου που μπήκε πρόωρα στην εμμηνόπαυση», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Όταν γνώρισα τον σύντροφό μου που είπαμε από τον πρώτο μήνα “πάμε να κάνουμε οικογένεια”. Και στο πρώτο μου παιδί έλεγαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήρθε το πρώτο γρήγορα και στο δεύτερο είχαν περάσει τα χρόνια, τρία – τέσσσερα. Ο γιατρός από αυτά που έβλεπα μου έλεγε “έχεις 2% πιθανότητα (σ.σ. να αποκτήσω παιδί)”. Σκέφτηκα και την εξωσωματική αλλά μου έλεγε “άστο και όπως έρθει”, γιατί έχω ένα παιδάκι και θα ταλαιπωρηθώ», δήλωσε αμέσως μετά η Ζωή Κρονάκη.

Επίσης, η γνωστή παρουσιάστρια περιέγραψε πώς κατάφερε τελικά να αποκτήσει το δεύτερο παιδί της, τονίζοντας ότι δεν είχε περάσει από το μυαλό της ότι είναι έγκυος, παρόλο που είχε κάποια συμπτώματα.

«Σε εμάς το 2% ήταν τεράστιο δώρο. Ήμασταν ένα ζευγάρι που το θέλαμε πολύ. Ήταν το δικό μου θαύμα. Όταν έβλεπα ότι δεν αδιαθετούσα είχαν περάσει 3 μήνες. Παίρνω τον γιατρό μου και του λέω “δώσε μου ορμονοθεραπείες δεν ξέω τι θα κάνω”. Και μου λέει “δεν παίρνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης;”. Τελικά ήρθε το θαύμα μου. Ο γιος μου τώρα είναι 10,5 ετών», περιέγραψε στη συνέχεια η Ζωή Κρονάκη.