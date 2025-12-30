Καμπάνες: Ο Μεγάλος Νικητής της τηλεθέασης το 2025 οι απλήρωτοι ηθοποιοί και τα συμφέροντα όταν η ΕΡΤ θέλει Eurovision χωρίς vision

ΝΤΙΝ Τέλος χρονιάς και αν κάνουμε τον τηλεοπτικό απολογισμό του 2025, ελάχιστοι θα αναδειχθούν νικητές ελάχιστοι και ακόμα λιγότεροι δικαιωμένοι, ενώ… για να το θέσω κομψά, μέρες που είναι… πολλοί είναι αυτοί που εύχονται στον Άγιο Βασίλη να βάλει «κόσμο» στο πρόγραμμά τους! Βέβαια, το ανησυχητικό είναι ότι, χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι τηλεθεατές γυρίζουν την πλάτη στους τηλεοπτικούς δέκτες. ΝΤΑΝ

Τα στοιχεία της Nielsen για το προηγούμενο έτος, το 2024, αποτυπώνουν πως οι (δημόσιοι και ιδιωτικοί) εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί γενικού περιεχομένου είχαν απασχολήσει το 70,5% του γενικού συνόλου, ενώ στο δυναμικό κοινό τα στοιχεία ήταν πιο ανησυχητικά, αφού τα κοντέρ κατέγραψαν πως τα προγράμματά τους παρακολούθησε μόνο το 61,4% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54.

Πάντως, αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιον Μεγάλο Νικητή, τότε σίγουρα ο τίτλος αυτός ανήκει, χωρίς δυνατό ανταγωνισμό, στην εγχώρια παραγωγή μυθοπλασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο την τρέχουσα σεζόν… με τη συνδρομή του ΕΚΚΟΜΕΔ βεβαίως, βεβαίως… προγραμματίστηκαν για τον τηλεοπτικό αέρα περισσότερες από 30 παραγωγές, αριθμός περίπου παρόμοιος με τις σειρές που είδαν τον τηλεοπτικό αέρα τη χρονιά που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε.

Τώρα, πόσες από αυτές είχαν τηλεθεατές απέναντί τους και πόσες από αυτές δεν βλέπονταν… κυριολεκτικά και μεταφορικά… είναι άλλο θέμα. Είπαμε: ας είναι καλά η επιδότηση του ΕΚΚΟΜΕΔ, που χωρίς αυτή δεν θα γίνονταν αρκετές από αυτές… γεγονός που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να ήταν και… ανακουφιστικό. Εντάξει, καταλαβαίνω πως αυτή η θέση είναι λίγο… σκληρή για τους εργαζόμενους στο χώρο – δημιουργούς, ηθοποιούς και τεχνικούς – αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί στο τέλος ορισμένων επεισοδίων, ακόμα και κάποιοι από αυτούς ίσως να μην είναι ιδιαίτερα… υπερήφανοι ούτε για το αποτέλεσμα, ούτε για τη συνεργασία τους.

Αναφερόμενος πάντως στον – ομολογουμένως – πολύπαθο κλάδο των ηθοποιών και ιδιαίτερα μετά την τελευταία απεργιακή τους κινητοποίηση στις θεατρικές σκηνές, οφείλω να εκφράσω και μία απορία: ποιοι είναι αυτοί που δεν επιθυμούν την υπογραφή των περισσοτέρων – για να μην πω «όλων»! – των απαιτήσεων και κωλυσιεργούν τη συμφωνία; Να το θέσω πιο απλά; Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να πληρώνονται οι πρόβες στους ηθοποιούς και αρνούνται να βάλουν τις υπογραφές τους; Εντύπωση προκαλεί ότι στα παραπάνω… ενδεικτικά ερωτήματα… η απάντηση φαίνεται να αφορά κάποιους που λαμβάνουν μάλιστα και κρατικές επιχορηγήσεις.

Όπως είχε πει και ο Κάρολος Κουν: «Το θέατρο δεν είναι διασκέδαση. Είναι αγώνας, μόχθος και κατάθεση ψυχής». Και σίγουρα ο σπουδαίος θεατράνθρωπος δεν αναφερόταν σε… τραπεζικές καταθέσεις, που φαίνεται να αυξάνουν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τους κόπους των ηθοποιών, αφήνοντάς τους πολλές φορές μάλιστα κι απλήρωτους. Προφανώς έχουν… παρεξηγήσει – προς ίδιον όφελος – τη φράση του Πίτερ Μπρουκ: «ο ηθοποιός πληρώνει κάθε βράδυ με τον εαυτό του αυτό που το κοινό βλέπει για δύο ώρες». Εντάξει… μην πιάνω τέτοια δυσάρεστα θέματα μέρες που είναι, ιδιαίτερα για τον κλάδο των ηθοποιών που έχει τραβήξει… και συνεχίζει, δυστυχώς, να «τραβά» πολλά… αλλά θα περιμένω να δω τις εξελίξεις και τότε θα έχουμε να γράψουμε πολλά…!

Να κλείσω με κάτι πιο… χαρούμενο (?!?), που επίσης όμως προκαλεί πολλές απορίες. Η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα ότι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα μας συστήνουν, στην εκπομπή Sing for Greece της ΕΡΤ1, τους 28 υποψήφιους που θα διαγωνιστούν για να αναδειχτεί ο καλλιτέχνης που θα πάρει το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Εν τηλε-έτος 2026, όμως, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν… διορθώνω: θα ακούσουν μικρό μέρος των 28 υποψήφιων τραγουδιών… γιατί η δημόσια τηλεόραση δεν έχει οπτικοποιήσει τα τραγούδια, κάτι που – προσοχή στη λέξη – επιθυμεί να κάνει για την εκπομπή «Eurovision ΣΚ», που θα προβληθεί μέσα στον Ιανουάριο. Επειδή, λοιπόν, δεν θέλουν να «κλαπούν» και να οπτικοποιηθούν νωρίτερα από τα ιδιωτικά κανάλια, στην εκπομπή Sing for Greece οι τηλεθεατές θα ακούσουν αποσπάσματα των 28 διαγωνιζομένων.

Πόσο κρίμα να απαξιώνει η ίδια η ΕΡΤ τον «θησαυρό» που έχει. Αλλά ξέχασα… σκοπός της δημόσιας τηλεόρασης δεν είναι η τηλεθέαση…! Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ούτε -κυριολεκτικά- η… θέαση!