Καθώς μπαίνουμε πλέιν στον Σεπτέμβριο, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερη συντροφιά από τις σειρές που πρεοσφέρει το Netflix.

Δείτε τη λίστα με όλες τις σειρές και τις ταινίες που έρχονται τον Σεπτέμβριο στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix.

01/9/2022

Détox / Off The Hook

Συνειδητοποιώντας ότι και οι δύο έχουν μια τοξική σχέση με το ίντερνετ, οι συγκάτοικοι Λέα και Μανό αποφασίζουν το αδιανόητο: να μείνουν μακριά από συσκευές για 30 μέρες.

02/9/2022

Ο Διάβολος στο Οχάιο / Devil in Ohio

Αποφασισμένη να προστατέψει μια νεαρή ασθενή που απέδρασε από μια αίρεση, μια ψυχίατρος αναλαμβάνει το κορίτσι, θέτοντας τη δική της οικογένεια και ζωή σε κίνδυνο.

02/9/2022

Δεν Είσαι Τίποτα το Ιδιαίτερο / You’re Nothing Special

Η ζωή στη νέα πόλη της Αμάγια αρχίζει να αποκτά λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, όταν στο σχολείο διαδίδονται φήμες ότι εκείνη κληρονόμησε τα μαγικά ταλέντα της γιαγιάς της.

02/9/2022

Fakes

Οι έφηβες κολλητές Ζόι και Μπέκα προσπαθούν να χτίσουν μια αυτοκρατορία ψεύτικων ταυτοτήτων. Αρχίζουν όμως να θησαυρίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ζεις παράνομα.

09/9/2022

Cobra Kai: Σεζόν 5 / Cobra Kai: Season 5

Καθώς ο Τέρι εφαρμόζει ένα νέο καθεστώς στο Κόμπρα Κάι, ο Ντάνιελ, ο Τζόνι κι ένας νέος σύμμαχος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μάχη που ξεπερνά το τερέν.

09/9/2022

Μερλί: Τόλμη για Μάθηση: Σεζόν 2 / Merlí. Sapere Aude: Season 2

Αφού λαμβάνει συνταρακτικά νέα, ο Πολ δυσκολεύεται να βρει μια νέα κανονικότητα. Στο μεταξύ, οι συμμαθητές του αντιμετωπίζουν τα δικά τους προσωπικά κι ακαδημαϊκά θέματα.

14/9/2022

Εξαφάνιση στο Λόρενσκογκ / The Lørenskog Disappearance

Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας ενός δισεκατομμυριούχου, η αστυνομία της Νορβηγίας αντιμετωπίζει τον ξέφρενο Τύπο και τους δόλιους πληροφοριοδότες. Από αληθινά γεγονότα.

14/9/2022

Heartbreak High

Μια εμπρηστική τοιχογραφία αποκαλύπτει τις μυστικές ξεπέτες στο Λύκειο Χάρτλεϊ. Η δημιουργός της, η Άμερι, πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσάρεστες συνέπειες στο περιθώριο.

16/9/2022

Santo

Δύο αστυνομικοί (Μπρούνο Γκαλιάσο, Ραούλ Αρέβαλο) πρέπει να συνεργαστούν για να πιάσουν έναν καταζητούμενο έμπορο ναρκωτικών, το πρόσωπο του οποίου δεν έχει δει κανείς.

16/9/2022

Fate: The Winx Saga: Σεζόν 2 / Fate: The Winx Saga: Season 2

Οι μαθητές του Αλφία πρέπει να προστατέψουν τη Σολάρια από πανίσχυρους εχθρούς που ίσως βρίσκονται ήδη στο σχολείο, ενώ η Μπλουμ πασχίζει να ελέγξει τις δυνάμεις της.

22/9/2022

Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης / Thai Cave Rescue

Μια παγκόσμια προσπάθεια διάσωσης ξεκινά όταν μια ποδοσφαιρική ομάδα νέων από την Ταϊλάνδη κι ο προπονητής της παγιδεύονται στο σπήλαιο Tαμ Λουάνγκ. Από αληθινά γεγονότα.

23/9/2022

Τα Κορίτσια της Τελευταίας Σειράς / The Girls at the Back

Πέντε 30χρονες γυναίκες, φίλες από το λύκειο, συναντιούνται για την εκδρομή που πάνε μαζί κάθε χρόνο. Φέτος όμως, μία από αυτές μόλις έμαθε ότι έχει καρκίνο.

24/9/2022

Δυναστεία: Σεζόν 5 / Dynasty: Season 5

Προχωρημένα παιχνίδια εξουσίας, δυσάρεστες αδερφικές αντιπαλότητες και αδιάκοπα σαμποτάζ δεν αφήνουν σε ησυχία τους Κόλμπι και τους Κάριγκτον ούτε αυτήν τη σεζόν.

29/9/2022

Η Αυτοκράτειρα / The Empress

Στην Αυστρία του 1800, η παθιασμένη και ατίθαση Σίσσυ και ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ αντιμετωπίζουν απειλές, ίντριγκες και παιχνίδια εξουσίας στην αυλή της Βιέννης.

30/9/2022

Ανθρώπινη Παιδική Χαρά / Human Playground

Ντοκιμαντέρ με αφηγητή τον Ίντρις Έλμπα που εξερευνά την προέλευση και την εξέλιξη του παιχνιδιού στον κόσμο, από πανάρχαιες τελετές μέχρι επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων..