Ήρθε η ώρα για την εμφάνιση της Ελλάδας και της Κύπρου στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023, που θα προβληθεί αύριο Πέμπτη (11.5.2023) ζωντανά στις 22:00 από την ΕΡΤ, καθώς έχει ανακοινωθεί η σειρά εμφάνισης όλων των χωρών που στοχεύουν για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το τραγούδι What They Say θα εμφανιστεί στη θέση νούμερο 8 στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023, δύο θέσεις μετά από αυτή της Κύπρου και του Andrew Lambrou με το τραγούδι Break a Broken Heart, που θα εμφανιστεί στη θέση νούμερο 6.

Ελλάδα και Κύπρος στοχεύουν για τις δύο από τις 10 θέσεις που έχουν μείνει κενές στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, αφού εκεί ήδη βρίσκονται οι χώρες που προκρίθηκαν χθες και οι χώρες των Big 5 μαζί με τη συνδιοργανώτρια Ουκρανία, τη νικήτρια του περσινού διαγωνισμού.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2023:

Δανία Αρμενία Ρουμανία Εσθονία Βέλγιο Κύπρος Ισλανδία Ελλάδα Πολωνία Σλοβενία Γεωργία Σαν Μαρίνο Αυστρία Αλβανία Λιθουανία Αυστραλία

Από τις Big 5 (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία), στον Β’ Ημιτελικό ψηφίζουν η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η διοργανώτρια Ουκρανία. Τα τραγούδια τους θα διαγωνιστούν απευθείας στον τελικό, ως είθισται, αλλά θα παρουσιαστούν μετά το πέρας του Β’ Ημιτελικού, όσο ο κόσμος ψηφίζει.

Δείτε μια ανακεφαλαίωση των εμφανίσεων του Α’ Ημιτελικού:

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες πριν τον Β’ Ημιτελικό η Ελλάδα δεν είναι σε καθόλου καλή θέση στα προγνωστικά των στοιχημάτων, αφού την «δίνουν» να τερματίζει στην 29η θέση στην τελική κατάταξη, δηλαδή να μένει εκτός τελικού, αφού στο τέλος προκρίνονται μόνο 21 χώρες εκτός των Big 5 και της περσινής νικήτριας.

Η Κύπρος είναι σε λίγο καλύτερη θέση αλλά παραμένει εκτός 20αδας, αφού στα στοιχήματα προβλέπεται να τερματίσει στην 21η θέση της τελικής κατάταξης.