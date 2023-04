Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρουσίασαν σήμερα (26.4.2023) τη σκηνή της Eurovision 2023 στη M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, καθώς η Βρετανία θα φιλοξενήσει φέτος τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού για λογαριασμό της περσινής νικήτριας Ουκρανίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συνάντησαν τους παρουσιαστές της Eurovision 2023 στο στάδιο του Λίβερπουλ και παρουσίασαν τη σκηνή που θα φιλοξενήσει τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, η οποία έχει σχεδιαστεί να φαίνεται σαν «να ανοίγει τις αγκάλες της προς την Ουκρανία», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η Eurovision 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ, καθώς στις 9 και 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί και το Σάββατο 13 Μαρτίου ο μεγάλος τελικός. Η Ελλάδα και η Κύπρος διαγωνίζονται στον 2ο ημιτελικό, με τα τραγούδια «What They Say» και «Break a Broken Heart».

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα έχουν ήδη στεφθεί μονάρχες της Βρετανίας, καθώς η τελετή στέψης θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 Μαΐου, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

WATCH: The King and Queen consort have offially unveiled the stage for the @Eurovision Finals in Liverpool next month.

They visited the @MandSBankArena and pushed the button to light up the set.#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/LYqlOauTzo