Η επιλογή των παρουσιαστών για τη Eurovision 2023 που θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ της Βρετανίας, στις 9 – 11 και 13 Μαΐου, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με τον περισσότερο κόσμο να ρωτάει το εξής: «Γιατί χρειαζόμαστε 9 από δαύτους;».

Ορισμένοι από τους τηλεθεατές που θα παρακολουθήσουν τη Eurovision 2023 τον ερχόμενο Μάιο χαρακτήρισαν τις επιλογές των παρουσιαστών ως «άπειρες», «απογοητευτικές» και ότι είναι ένα «τυχαίο μάτσο» ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Οι παρουσιαστές είναι από τη Βρετανία και την Ουκρανία, τη νικήτρια της περσινής Eurovision, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη διοργάνωση στα εδάφη της, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία που στις 24 Φεβρουαρίου 2023 θα συμπληρώσει έναν χρόνο.

Αν και οι περισσότεροι είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα ότι ο Γκρέιαμ Νόρτον (Graham Norton) θα παρουσιάσει τη Eurovision 2023, οι φανς του διαγωνισμού δεν μπορούν να πουν το ίδιο για τους υπόλοιπους. Στον μεγάλο τελικό, ο έμπειρος Βρετανός παρουσιαστής θα πλαισιωθεί από τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό, Χάνα Γουάντινγκχαμ (Hannah Waddingham), την τραγουδίστρια Αλέσα Ντίξον και την Ουκρανή τραγουδίστρια Γιούλια Σάνινα (Julia Sanina).

Introducing Liverpool’s new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are:



⭐️ Graham Norton

⭐️ Hannah Waddingham

⭐️ Julia Sanina

⭐️ Alesha Dixon



Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 22, 2023

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, ο Γκρέιαμ Νόρτον θα σχολιάζει από το booth όσα θα γίνουν στους 2 ημιτελικούς (υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με την Κύπρο στον 2ο ημιτελικό στις 11 Μαΐου) μαζί με την κωμική ηθοποιό, Μελ Γκιέντροϋς (Mel Giedroyc).

Επίσης, για πρώτη φορά η Βρετανία θα παρουσιάσει τον διαγωνισμό της Eurovision μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών BBC One και BBC iPlayer και παρουσιαστές τους DJ και ειδικούς επί του διαγωνισμού, Σκοτ Μιλς (Scott Mills) και Ράιλαν Κλάρκ (Rylan Clark).

Παράλληλα, ο Ουκρανός τηλεπαρουσιαστής Τιμούρ Μιροσνιτσένκο (Timur Miroshnychenko) θα είναι ο ανταποκριτής της Eurovision στο Λίβερπουλ και θα δίνει στον κόσμο την ατμόσφαιρα από την ουκρανική αποστολή. Επίσης, αυτός που θα παρουσιάσει την τελετή έναρξης του διαγωνισμού στο Λίβερπουλ μέσω του επίσημου καναλιού στο YouTube θα είναι η Σαμ Κουέκ.

«Τι τους θέλουμε όλους αυτούς;»

Αυτό σημαίνει πως οι παρουσιαστές της φετινής Eurovision είναι 9, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση πολλών φανς, οι οποίοι λένε μεταξύ άλλων ότι ο Τέρι Γουόγκαν (Terry Wogan) θα μπορούσε να τα καταφέρει όλα αυτά μόνος του.

Ο Τέρι Γουόγκαν παρουσίαζε τη Eurovision για λογαριασμό της Βρετανίας από το 1971 έως το 2008, ενώ ήταν τόσο ο παρουσιαστής όσο και ο σχολιαστής του μεγάλου τελικού στο Μπέρμιγχαμ το 1998. Ωστόσο, έχει φύγει από τη ζωή.

«Τόσες πολλές επιλογές όταν πρόκειται για λαμπρούς, έμπειρους παρουσιαστές και πάνε με αυτό το τυχαίο μάτσο… Πέρα από τον Γκρέιαμ Νόρτον, αυτό φαίνεται σαν ένα μπάχαλο», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Ένας άλλος είπε ότι η επιλογή της Ντίξον ήταν «τόσο τυχαία», ενώ ένας άλλος θαυμαστής πρόσθεσε: «Δεν έχω ακούσει ποτέ ποια είναι η Γιούλια Σάνινα ή η Χάνα Γουάντινγκχαμ».

Παράλληλα, ένας θαυμαστής έγραψε «άρα δηλαδή το BBC πληρώνει για 9 παρουσιαστές ενώ ο Τέρι Γουόγκαν θα μπορούσε να το καταφέρει όλο αυτό μόνος του. Γιατί χρειαζόμαστε 9 από δαύτους;.

Underwhelmed by the announcement of the Eurovision presenters. Graham Norton & Mel Giedroyc are perfect, but, no Rylan for the finals? Not really heard of the others and I'm sure they'll do a good job — Ronil Patel (@randomronil) February 22, 2023

So much choice when it comes to brilliant, experienced TV presenters and they go with this random bunch.



Graham Norton aside, this feels like a fumble. #Eurovision https://t.co/siHxNAAS9h — Matt Jones (@MattJSport) February 22, 2023

Never heard of Julia Sanina or Hannah Waddingham 🤷 — 13245 (@435754_etf) February 22, 2023

unexcited about the hosts, expected more than Graham Norton headlining once again #eurovision — Sharkastesc (@sharkastesc) February 22, 2023

So bbc licence payers are paying for 9 presenters when Terry Wogan used to do it. — Ginger Liu MFA. Entrepreneur & PhD Researcher (@gingerliu) February 22, 2023