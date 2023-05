Η συμμετοχή της Ελλάδας στους ημιτελικούς της Eurovision 2023 με το τραγούδι «What They Say» του Victor Vernicos δεν έπεισε και έτσι η ελληνική συμμετοχή δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, καταποντίστηκε και η χώρα μας αποκλείστηκε από τον τελικό του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, που διεξάγεται στο Λίβερπουλ της Βρετανίας.

Όπως είναι φυσικό η εμφάνιση του 16χρονου Victor Vernicos και ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τον τελικό της Eurovision δεν έμειναν ασχολίαστα από τον κόσμο.

Το Twitter πήρε φωτιά από τα σχόλια Ελλήνων, αλλά και ξένων φαν της Eurovision που θέλησαν να πουν την άποψή τους για τον αποκλεισμό της Ελλάδας και την εμφάνιση του 16χρονου Victor Vernicos.

Η παλέτα των σχολίων για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την Eurovision άρχιζε από γερές και πικρόχολες μπηχτές, περνούσε από το πρίσμα του χιούμορ και περιελάμβανε πάντως και σε σχόλια συμπάθειας και συμπαράστασης προς το νεαρό Victor Vernicos.

Δείτε τι έγραψαν οι χρήστες του Twitter για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τον τελικό της Eurovision 2023:

Παριστάνοντας την έκπληκτη που δεν περάσαμε στον τελικό #eurovisiongr pic.twitter.com/zH4hk5i8IT — εlεfthεriα💤 (@RiReHS) May 11, 2023

Πάω να βάλω λίγο Μπίγαλη – Το τρεχαντήρι, από τη Γιουροβιζιον του 1994 για να ξεχασω τη σημερινή ταπείνωση. — Τάσος_feel_tatos (@tasS_O_S) May 11, 2023

Εγώ αληθεια δε μπορώ να καταλάβω.. αφού ξερουν τι τραγούδια θέλει ο κόσμος γιατί στέλνουμε όλο αηδίες στη Γιουροβίζιον; #eurovisiongr — πιτσίνι (@tsitsimpirdi) May 11, 2023

Στεναχωριέμαι πάντως που θα πέσουν όλοι τώρα να τον φάνε τον δικό μας. Έκανε αυτό που μπορούσε για την ηλικία και την απειρία του και είναι ένα συμπαθέστατο 16χρονο παιδί. Ας χαρούμε με τις υπόλοιπες συμμετοχές στον τελικό και του χρόνου εδώ είμαστε πάλι! #eurovisiongr — Lkaps (@Lisakaps78) May 11, 2023

If juries were here, Georgia, Greece and Iceland would have EASILY Q — ZumitoLimón (@ZumitoLimon07) May 11, 2023

I do feel sorry for Victor. Only 16 and he was like a lamb to the slaughter 😞 but it was not good. I expect more from Greece TBH. — Chad 🇪🇺🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Chadderbox2018) May 11, 2023

i honestly really didn't like greece but other acts like georgia or iceland deserved it way more than poland thats for sure — ⁩diamo /// 🇲🇩🇵🇹🇫🇮🇬🇪🇦🇱🇨🇾 (@dviamox) May 11, 2023

Η Ντόρα η Εξερευνήτρια

Ένα από τα σχόλια και μάλιστα ξένου χρήστη έκανε αναφορά και στην στυλιστική εμφάνιση του Victor Vernicos και γινόταν σύγκριση των ρούχων του με εκείνα που φορούσε η Ντόρα η Εξερευνήτρια πρωταγωνίστρια γνωστής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων.

Ο τελικός της Eurovision 2023 θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (13.5.2023) στο Λίβερπουλ.

Εκεί θα είναι και η Κύπρος, που πέρασε από τον ημιτελικό. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο Άντριου Λάμπρου με το τραγούδι «Break a Broken Heart».