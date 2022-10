Ποιες είναι οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες σειρές που έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Η σεζόν 5 της σειράς «The Crown» έρχεται στην Ελλάδα στις 9 Νοεμβρίου 2022. Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας, η βασιλική οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη ίσως με τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα: τη δημόσια αμφισβήτηση του ρόλου της από την κοινή γνώμη της Βρετανίας τη δεκαετία του ’90.

Στις 17 Νοεμβρίου έρχεται και η πολυαναμενόμενη σειρά «1899». Ένα ατμόπλοιο με μετανάστες κατευθύνεται δυτικά αφήνοντας πίσω του τη Γηραιά Ήπειρο. Οι επιβάτες, ένα κράμα Ευρωπαίων, μοιράζονται τις ίδιες ελπίδες και τα ίδια όνειρα εν όψει του νέου αιώνα και της καινούργιας ζωής τους στο εξωτερικό. Το ταξίδι τους όμως θα πάρει μια απρόσμενη τροπή, όταν θα συναντήσουν στη θάλασσα ένα ακυβέρνητο πλοίο επίσης με μετανάστες. Αυτό που θα αντικρίσουν εκεί θα μετατρέψει το ταξίδι τους προς τη “Γη της Επαγγελίας” σε έναν τρομερό εφιάλτη.

Δείτε τις σειρές που προσφέρει το Netflix τον Νοέμβριο

01/11/2022

Νεαροί Γαλαζοαίματοι: Σεζόν 2 / Young Royals: Season 2

Αναλαμβάνοντας τα νέα του βασιλικά καθήκοντα, ο ζορισμένος Βίλχελμ φοβάται ότι ο τίτλος του πρίγκιπα του θρόνου θα τον κάνει να χάσει όλα όσα αγαπά.

03/11/2022

Blockbuster

Στο τελευταίο Blockbuster, ένας διευθυντής παλεύει να κρατήσει το βιντεοκλάμπ ανοιχτό και το προσωπικό ευχαριστημένο εν μέσω ανταγωνισμού και περίπλοκων συναισθημάτων.

04/11/2022

Οι Μεσίτες του Μπέβερλι Χιλς / Buying Beverly Hills

Όταν η κόρη του αφεντικού μπαίνει στην επιχείρηση, αγωνίζεται για να την πάρουν σοβαρά οι παλαιότεροι μεσίτες του The Agency.

04/11/2022

Manifest: Σεζόν 4 Μέρος 1 / Manifest: Season 4 Part 1

Εν μέσω απωλειών και κακοτυχίας, η οικογένεια Στόουν και οι επιβάτες της πτήσης 828 ψάχνουν το αληθινό νόημα πίσω από τα καλέσματα, ενώ τα σημάδια είναι δυσοίωνα.

09/11/2022

Το Στέμμα: Σεζόν 5 / The Crown: Season 5

Η Νταϊάνα κι ο Κάρολος πολεμούν τα μίντια. Ο ρόλος της μοναρχίας αμφισβητείται. Το ’90, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ δέχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα.

10/11/2022

Πόσο Αληθινή Είναι η Αγάπη σου; Σαρδηνία / Love Never Lies: Destination Sardinia

Νέα “ακλόνητα” ζευγάρια δοκιμάζουν τη σχέση τους. Κυνηγώντας τον έρωτα και το χρήμα, η αλήθεια άραγε θα πονέσει ή θα κλείσει πληγές;

10/11/2022

Πολεμίστρια Μοναχή: Σεζόν 2 / Warrior Nun: Season 2

Μαζί με νέους συμμάχους, η Έιβα κι οι αδερφές του Τάγματος ενώνουν τις δυνάμεις του κι αποφασίζουν να σταματήσουν έναν ψευδοπροφήτη που θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο.

11/11/2022

Ο Γύρος του Κόσμου με τον Ζακ Έφρον: Σεζόν 2: Αυστραλία / Down to Earth with Zac Efron: Season 2: Down Under

Ο Ζακ κι ο Ντάριν ξεκινούν μια διαφωτιστική περιπέτεια στην Αυστραλία, εξερευνώντας τη βιοποικιλότητα, την κουλτούρα της και τις προσπάθειες να διασωθούν αμφότερες.

16/11/2022

Πρόσεχε τους Τρόπους σου / Mind Your Manners

Η δασκάλα εθιμοτυπίας Σάρα Τζέιν Χο βοηθά ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσω της καλής συμπεριφοράς, σ’ αυτήν την τρυφερή σειρά μεταμορφώσεων.

16/11/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα: Σεζόν 2 / One of Us Is Lying: Season 2

Μια νέα προσθήκη έρχεται στην Πεντάδα του Μπέιβιου, ενώ συρρέουν τα χλευαστικά μηνύματα από τον Σάιμον Λέει, μια μυστηριώδη φιγούρα που ξέρει ακριβώς τι έκαναν.

17/11/2022

1899

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, οι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για τον Νέο Κόσμο και καταλήγουν σε έναν εφιάλτη, όταν βρίσκουν ένα σκάφος στα ανοιχτά.

17/11/2022

Έχεις Πεθάνει για Μένα: Σεζόν 3 / Dead to Me: Season 3

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία της Τζεν και της Τζούντι. Τώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό ατύχημα θα αλλάξει το μέλλον της φιλίας τους.

18/11/2022

Elite: Season 6

Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή;

18/11/2022

Inside Job: Μέρος 2

Για τους υπαλλήλους της Κογκνίτο ΑΕ, οι συνωμοσίες δεν είναι απλώς θεωρίες, είναι ρουτίνα. Μια γυναίκα μανατζάρει μια παρέα αξιαγάπητων ηλίθιων που ελέγχουν τον κόσμο.

23/11/2022

Wednesday

Έξυπνη, σαρκαστική και λίγο νεκρή μέσα της, η Γουένσντεϊ Άνταμς ερευνά μια σειρά φόνων, ενώ κάνει νέους φίλους —και εχθρούς— στην Ακαδημία Νέβερμορ.

30/11/2022

Snack VS. Chef

Δώδεκα σεφ επικαλούνται τους επιστήμονες τροφίμων που κρύβουν μέσα τους και, μέσα από πρωτότυπες λιχουδιές, δίνουν νέα πνοή σε κλασικά σνακ διεκδικώντας 50.000 δολάρια.