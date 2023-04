Ο Απρίλιος στο Netflix ξεκινά δυναμικά, με σημαντικές πρεμιέρες νέων ταινιών. Τι θα δούμε τις επόμενες μέρες σε μία από τις πιο διάσημες πλατφόρμες συνεχούς ροής.

01/04/2023

Φθορά/ Weathering

Όταν χάνει το μωρό της και παραλίγο τη ζωή της στη διάρκεια ενός τοκετού, μια δημοσιογράφος καταρρέει. Θρηνώντας στο σπίτι της, βιώνει εφιαλτικά οράματα κι επιθέσεις.

07/04/2023

Chupa

Ενώ επισκέπτεται συγγενείς στο Μεξικό, ένα μοναχικό αγόρι γίνεται φίλος με ένα μυθικό πλάσμα που κρύβεται στο ράντσο του παππού του και ζει μια αξέχαστη περιπέτεια.

Ο ντροπαλός 13χρονος Άλεξ (Έβαν Γουίτεν) πετάει από το Κάνσας Σίτι στο Μεξικό για να γνωρίσει ολόκληρη την οικογένειά του για πρώτη φορά. Εκεί συναντά τον παππού του και πρώην πρωταθλητή του λούτσα λίμπρε Τσάβα (Ντεμιάν Μπιτσίρ), τον ενεργητικό και εμμονικό με την πάλη ξάδερφο Μέμο (Νίκολας Βερντούγκο) και την ατρόμητη, μοντέρνα ξαδέρφη Λούνα (Άσλεϊ Κιάρα). Αλλά πάνω που ο Άλεξ αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του, ανακαλύπτει ένα μυθικό πλάσμα που ζει κάτω από το υπόστεγο του παππού του: ένα νεαρό τσουπακάμπρα, το οποίο αναγνωρίζει από τις ιστορίες του φοβερού, μεγαλόσωμου τσουπακάμπρα, που λέγεται ότι τρέφεται με τα ζώα των αγροτών.

Σύντομα ο Άλεξ μαθαίνει ότι ο νέος του φίλος, ο Τσούπα, έχει μια μυστική ιστορία με την οικογένειά του και ότι ο επικίνδυνος επιστήμονας Ρίτσαρντ Κουίν (Κρίστιαν Σλέιτερ) κυνηγά το παρεξηγημένο πλάσμα για να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις του. Για να προστατεύσει τον Τσούπα από τον επικείμενο κίνδυνο, ο Άλεξ ξεκινά την περιπέτεια της ζωής του, η οποία θα δοκιμάσει τις σχέσεις της νέας του οικογένειας και θα του υπενθυμίσει ότι τα βάρη της ζωής είναι πιο ελαφριά όταν δεν τα κουβαλά κανείς μόνος του.

07/04/2023

Αχ, Μπελίντα / Oh Belinda

Η τέλεια ζωή μιας νεαρής ηθοποιού παίρνει τρελή τροπή όταν δέχεται να παίξει σε ένα διαφημιστικό — και ξαφνικά μεταφέρεται στον κόσμο του χαρακτήρα που υποδύεται.

12/04/2023

Κωδικό Όνομα: Πολωνία / Operation: Nation

Ένα μέλος μιας εθνικιστικής ομάδας στη Βαρσοβία ζει έναν απαγορευμένο έρωτα με μια παθιασμένη, αριστερή ακτιβίστρια, που οδηγεί σε μια σειρά από εκπληκτικά γεγονότα.

14/04/2023

Βασίλισσες σε Φυγή / Queens on the Run

Τέσσερις κολλητές, παρέα με το νέο τους κοτοπουλάκι, κάνουν επιτέλους το οδικό ταξίδι που σχεδίαζαν από το σχολείο. Θα καταφέρουν να μείνουν μακριά από μπελάδες;

14/04/2023

Οι Επτά Βασιλιάδες Πρέπει να Πεθάνουν / Seven Kings Must Die

Στον απόηχο του θανάτου του βασιλιά Εδουάρδου, ο Ούτρεντ κι οι σύντροφοί του περιπλανώνται σε ένα κατακερματισμένο βασίλειο με την ελπίδα να ενώσουν επιτέλους την Αγγλία.

Επί έναν αιώνα, πόλεμος είχε ξεσπάσει σε όλη τη χώρα μεταξύ των κατοίκων της και των Δανών εισβολέων. Τώρα, η ειρήνη έχει αποκατασταθεί και η χώρα είναι σχεδόν ενωμένη. Μόνο ο λόρδος Ούτρεντ του Μπέμπανμπεργκ, που κυβερνά στη Νορθουμβρία, δεν έχει ακόμα δεσμεύσει τη γη του στον θρόνο. Όταν όμως ο βασιλιάς Έντουαρντ πεθαίνει, η ειρήνη απειλείται καθώς οι δύο πιθανοί κληρονόμοι του, Έθελσταν και Έλφγουιρντ, μάχονται για να διεκδικήσουν το στέμμα.

Αφού ο Ούτρεντ μαθαίνει πως ο Έθελσταν, που κάποτε ήταν προστατευόμενός του, θα πολεμήσει, πηγαίνει να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει τη νίκη. Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός πρίγκιπας έχει παρασυρθεί από μια σκοτεινή επιρροή και δεν είναι το αγόρι που κάποτε γνώριζε. Όταν οι ενέργειες του Έθελσταν απειλούν τη ζωή που γνώρισε, ο Ούτρεντ θα κληθεί να αποφασίσει σε ποιον θα μείνει πιστός: στον βασιλιά ή στην πατρίδα του.

14/04/2023

Φαινόμενα / Phenomena

Τρεις μεσήλικες γυναίκες που ερευνούν παραφυσικά συμβάντα δοκιμάζονται, όταν ο ηγέτης τους, ο πατήρ Πιλόν, εξαφανίζεται. Εμπνευσμένο από την αληθινή Ομάδα Χέπτα.

19/04/2023

Power Rangers: Once & Always / Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always

Η Ρίτα Ρεπούλσα επιστρέφει και μόνο οι Πάουερ Ρέιντζερς μπορούν να τη σταματήσουν! Μετά από 30 χρόνια, θα μπορέσουν να γίνουν οι ήρωες που χρειάζεται ο κόσμος;

21/04/2023

Ακόμα Μια Φορά / One More Time

Στα 40ά της γενέθλια, η Αμέλια κάνει μια μοιραία ευχή: να γίνει ξανά 18 χρονών πίσω στο 2002. Όμως, σύντομα το μετανιώνει, όταν παγιδεύεται να ζει τη μέρα ξανά και ξανά.

21/04/2023

Ξεναγός στον Έρωτα / A Tourist’s Guide to Love

Μετά από έναν απροσδόκητο χωρισμό, μια ταξιδιωτική σύμβουλος (Ρέιτσελ Λι Κουκ) δέχεται να μάθει ινκόγκνιτο για τον τομέα του τουρισμού στο Βιετνάμ. Στην πορεία, ανακαλύπτει την περιπέτεια και τον έρωτα με τον Βιετναμέζο ομογενή ξεναγό της (Σκοτ Λι), όταν αποφασίζουν να αλλάξουν τη διαδρομή του τουριστικού λεωφορείου για να εξερευνήσουν τη ζωή και τον έρωτα έξω από τα καθιερωμένα.

21/04/2023

Θηλιά στον Λαιμό / Chokehold

Μετά από ένα σκάνδαλο, ένα ζευγάρι από την Κωνσταντινούπολη κάνει νέα αρχή σε μια πόλη της ακτής του Αιγαίου. Μα ανακαλύπτει ότι οι ντόπιοι θέλουν να τους ξεφορτωθούν.

26/04/2023

Φιλί, Φιλί! / Kiss, Kiss!

Σίγουρος ότι μπορεί να ρίξει όποια θέλει, ένας επίμονος γυναικάς βάζει στο μάτι την ξεροκέφαλη αρραβωνιαστικά του γιου ενός φιλόδοξου πολιτικού.

27/04/2023

The Awkward Weekend

Ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην τιμή του αποθανόντος φίλου τους παίρνει παράξενη τροπή, όταν ένας αιφνίδιος επισκέπτης ανάβει φωτιές σε μια άλλοτε δεμένη παρέα.

28/04/2023

Κρυφή Ταυτότητα / AKA

Η ηθική ενός ειδικού πράκτορα δοκιμάζεται, όταν διεισδύει σε ένα εγκληματικό συνδικάτο και έρχεται απρόσμενα κοντά με τον νεαρό γιο του αφεντικού.