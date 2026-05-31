Γνωρίστε τον «Κόσμο των Ζώων» στο Disney+: Η ευρηματική ταινία κινουμένων σχεδίων έρχεται στις 3 Ιουνίου

Ετοιμαστείτε να μπείτε στον υπέροχο και περιπετειώδη κόσμο των ζώων, από την άνεση του σπιτιού σας! H ξεκαρδιστική, γεμάτη περιπέτεια ταινία της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», έρχεται Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Disney+.

Η ευρηματική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», ακολουθεί τη φιλόζωη Μέιμπελ, η οποία χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή τεχνολογία για να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν κάστορα-ρομπότ, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό κόσμο ζώων που έχει τους δικούς του κανόνες.

Μαζί με τον χαρισματικό κάστορα, Βασιλιά Τζορτζ και μια δραστήρια κοινότητα άγριας ζωής, η Μέιμπελ ξεκινά μια αποστολή γεμάτη περιπέτεια και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τη φύση όπως ποτέ άλλοτε.

H ταινία, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh™ και Verified Hot στο Rotten Tomatoes® και ξεχωρίζει για τον συνδυασμό του ευρηματικού χιούμορ και της συγκινητικής αφήγησης της Pixar.

Ο Daniel Chong σκηνοθετεί τη ταινία, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», σε παραγωγή Nicole Paradis Grindle, p.g.a., με πρωτότυπη μουσική Mark Mothersbaugh και σε σενάριο Jesse Andrews.

Σύνοψη Ταινίας

Σε αυτήν την ευρηματική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, η φιλόζωη, Μέιμπελ, κατορθώνει να αξιοποιήσει μια νέα τεχνολογία για να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν κάστορα-ρομπότ ώστε να επικοινωνεί απευθείας με ζώα.

Όσο η Μέιμπελ κάνει εκπληκτικές ανακαλύψεις, γίνεται φίλη με έναν χαρισματικό κάστορα και επιστρατεύει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο ενάντια σε μια μεγάλη και άμεση ανθρωπογενή απειλή.