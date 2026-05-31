Media

Γνωρίστε τον «Κόσμο των Ζώων» στο Disney+: Η ευρηματική ταινία κινουμένων σχεδίων έρχεται στις 3 Ιουνίου

H ταινία, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh και Verified Hot στο Rotten Tomatoes και ξεχωρίζει για τον συνδυασμό του ευρηματικού χιούμορ και της συγκινητικής αφήγησης της Pixar
Disney
Disney/Pixar. All Rights Reserved.”
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ετοιμαστείτε να μπείτε στον υπέροχο και περιπετειώδη κόσμο των ζώων, από την άνεση του σπιτιού σας! H ξεκαρδιστική, γεμάτη περιπέτεια ταινία της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», έρχεται Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Disney+.

Η ευρηματική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», ακολουθεί τη φιλόζωη Μέιμπελ, η οποία χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή τεχνολογία για να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν κάστορα-ρομπότ, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό κόσμο ζώων που έχει τους δικούς του κανόνες.

Μαζί με τον χαρισματικό κάστορα, Βασιλιά Τζορτζ και μια δραστήρια κοινότητα άγριας ζωής, η Μέιμπελ ξεκινά μια αποστολή γεμάτη περιπέτεια και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τη φύση όπως ποτέ άλλοτε.

Disney
Disney/Pixar. All Rights Reserved.

H ταινία, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh™ και Verified Hot στο Rotten Tomatoes® και ξεχωρίζει για τον συνδυασμό του ευρηματικού χιούμορ και της συγκινητικής αφήγησης της Pixar.

Ο Daniel Chong σκηνοθετεί τη ταινία, «Στον Κόσμο Tων Ζώων», σε παραγωγή Nicole Paradis Grindle, p.g.a., με πρωτότυπη μουσική Mark Mothersbaugh και σε σενάριο Jesse Andrews.

hoppers

Σύνοψη Ταινίας

Σε αυτήν την ευρηματική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, η φιλόζωη, Μέιμπελ, κατορθώνει να αξιοποιήσει μια νέα τεχνολογία για να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν κάστορα-ρομπότ ώστε να επικοινωνεί απευθείας με ζώα.

Disney
Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Όσο η Μέιμπελ κάνει εκπληκτικές ανακαλύψεις, γίνεται φίλη με έναν χαρισματικό κάστορα και επιστρατεύει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο ενάντια σε μια μεγάλη και άμεση ανθρωπογενή απειλή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
83
78
77
45
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo