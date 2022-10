Ποιες είναι οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες σειρές που έρχονται στο Netflix τον Οκτώβριο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

05/10/2022

Πλημμύρα / High Water

Το 1997, επιστήμονες και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Βρότσλαβ καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις όταν ένα καταστροφικό πλημμυρικό κύμα απειλεί την πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

07/10/2022

Τα Κορίτσια του Ντέρι: Σεζόν 3 / Derry Girls: Season 3

Όπως η Βόρεια Ιρλανδία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον, έτσι κάνουν και τα κορίτσια μας — χωρίς να αποφεύγουν μερικά εμπόδια στον δρόμο τους.

Η Λέσχη του Μεσονυχτίου / The Midnight Club

Σε ένα άσυλο ανιάτων για εφήβους, τα μέλη ενός πριβέ κλαμπ συνάπτουν μια ανατριχιαστική συμφωνία: Ο πρώτος που θα πεθάνει πρέπει να στείλει ένα σημάδι από τον τάφο.

Ανδρόπαυση / Man on Pause

Όταν ξεκινάει η ανδρόπαυση, ένας 50ρης οικογενειάρχης αποφασίζει να κάνει αλλαγές και να κυνηγήσει την ευτυχία. Τότε, τα κάνει όλα θάλασσα.

12/10/2022

Ο Ματ Ράιτ στη Γη των Κροκοδείλων / Wild Croc Territory

Ο Ματ Ράιτ και η ατρόμητη ομάδα του πιάνουν και μεταφέρουν κροκόδειλους, μερικά από τα πιο άγρια ερπετά του κόσμου, στην ενδοχώρα της Αυστραλίας.

13/10/2022

The Playlist: Σειρά μίας σεζόν / The Playlist

Ο νεαρός επιχειρηματίας Ντάνιελ Εκ και οι βασικοί του συνεργάτες φέρνουν την επανάσταση σε όλη τη μουσική βιομηχανία, προσφέροντας παντού νόμιμο δωρεάν streaming.

Σου Πέρκινς: Απολύτως Νόμιμα / Sue Perkins: Perfectly Legal

Η Σου Πέρκινς τα βάζει με τη μέση ηλικία ταξιδεύοντας σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου ζει περιπετειώδεις, τρομακτικά νόμιμες και, ενίοτε, επικίνδυνες καταστάσεις.

14/10/2022

Ζητείται Σωτηρία / Everything Calls for Salvation

Ένας προβληματικός νέος ξυπνά χωρίς να το θέλει σε μια ψυχιατρική κλινική. Αυτά που μαθαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή του.

Αγία Οικογένεια / Holy Family

Μια οικογένεια με ένα σοκαριστικό μυστικό κάνει νέα αρχή στη Μαδρίτη, όπου νέες σχέσεις περιπλέκουν τα σχέδιά της και το παρελθόν αρχίζει να της δημιουργεί προβλήματα.

Μαύρες Πεταλούδες / Black Butterflies

Ένας μελαγχολικός συγγραφέας δέχεται να γράψει τα απομνημονεύματα ενός ετοιμοθάνατου και γίνεται γρήγορα μέρος του αιματοβαμμένου παρελθόντος του.

18/10/2022

Ταΐστε τον Φιλ: Σεζόν 6 / Somebody Feed Phil: Season 6

Από την Κροατία μέχρι τη Φιλαδέλφεια, ο Φιλ ταξιδεύει στον κόσμο και απολαμβάνει την τοπική κουζίνα και κουλτούρα. Επιπλέον, τιμά τους αγαπημένους του γονείς.

Άλυτα Μυστήρια: Τόμος 3 / Unsolved Mysteries: Volume 3

Το ριμέικ της αναγνωρισμένης σειράς ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

19/10/2022

Παναγία των Παρισίων: Σειρά μίας σεζόν / Notre-Dame

Εμπνευσμένη από αληθινές μαρτυρίες Γάλλων πυροσβεστών, αυτή η δραματική σειρά διερευνά τον αντίκτυπο της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων το 2019.

Η Συμμορία με τα Πράσινα Γάντια / The Green Glove Gang

Μετά την αποτυχία της τελευταίας τους ληστείας, τρεις ηλικιωμένες γυναίκες κρύβονται από την αστυνομία σε ένα γηροκομείο όπου αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό μυστικό.

21/10/2022

28 Ημέρες Τρόμου / 28 Days Haunted

Τρεις ομάδες περνούν από 28 μέρες σε ορισμένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Αμερικής για να ζήσουν κάτι παραφυσικό όπως οι Εντ και Λορέιν Γουόρεν.

Βάρβαροι: Σεζόν 2 / Barbarians II

Έναν χρόνο μετά την ήττα του Βάρος, ένας νέος Ρωμαίος στρατηγός εγκαθίσταται στη Γερμανία καθώς ο Άρι επιδιώκει να γίνει βασιλιάς όλων των φυλών.

Από το Μηδέν: Σειρά μίας σεζόν / From Scratch

Σε αυτήν τη ρομαντική ταινία, μια Αμερικανίδα (Ζόε Σαλντάνα) αγαπά και χάνει έναν άντρα από τη Σικελία που γνώρισε στην Ιταλία. Βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Τέμπι Λοκ.

High: Εξομολογήσεις μιας Διακινήτριας Ναρκωτικών / High: Confessions of an Ibiza Drug Mule

Όταν συλλαμβάνεται για λαθρεμπόριο κοκαΐνης, η Μικέλα ΜακΚόλουμ εξιστορεί το συγκλονιστικό της ταξίδι στον παράνομο κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.

25/10/2022

Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο / Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Ο καταξιωμένος και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επιμελείται αυτήν τη συλλογή δυσοίωνων ιστοριών, η μια πιο τρομακτική από την άλλη.

28/10/2022

The Bastard Son & The Devil Himself

Μια αιματηρή και συγκλονιστική σειρά φαντασίας από τα βιβλία “Half Bad” της Σάλι Γκριν με τον Τζέι Λαϊκούργκο (“Τιτάνες”) και τη Νάντια Πάρκες.

Big Mouth: Σεζόν 6 / Big Mouth: Season 6

Η βραβευμένη με Emmy σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

Αν Ήξερα / If Only

Δέκα χρόνια μέσα σε έναν απογοητευτικό γάμο, η Έμα πασχίζει να τα βγάλει πέρα μέχρι που της δίνεται μια απίστευτη ευκαιρία να ζήσει ξανά την προηγούμενη δεκαετία.

Drink Masters

Κορυφαίοι mixologist βάζουν την καρδιά τους σε πεντανόστιμα πρωτότυπα κοκτέιλ σ’ αυτόν τον καταιγιστικό διαγωνισμό με παρουσιαστή τον κωμικό Τον Μπελ.