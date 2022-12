Πολύ σημαντικές ταινίες, παιδικές ταινίες και ντοκιμαντέρ κάνουν πρεμιέρα αυτό τον Δεκέμβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι σημαντικές παραγωγές του Netflix που βγαίνουν τον Δεκέμβριο στη γνωστή streaming υπηρεσία είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά, προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι, με ταινίες αλλά και σειρές.

Οι ταινίες του Δεκεμβρίου

01/12/2022

Όσα Φέρνει ο Χρόνος (About Time)

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (Good Will Hunting)

Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America)

Pulp Fiction (Pulp Fiction)

Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη (Sleepy Hollow)

Ο Νονός (The Godfather)

Ο Νονός 2 (The Godfather: Part II)

Ο Νονός – Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε (The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone)

19/12/2022

Maestro (Maestro)

22/12/2022

Blade Runner 2049 (Blade Runner 2049)

Τα ντοκιμαντέρ του Δεκεμβρίου

01/12/2022

Ο Απατεώνας με τη Μάσκα / The Masked Scammer

Παρουσιάζοντας συνεντεύξεις με τους συνεργούς και τα θύματά του, αυτή η έρευνα εξετάζει πώς ένας κορυφαίος απατεώνας υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από την ελίτ της Γαλλίας.

02/12/2022

Ρόμπερτ Ντάουνι ο Πρεσβύτερος / “Sr.”

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αποτίνει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα του, σε ένα ντοκιμαντέρ που εξιστορεί τη ζωή και την ξεχωριστή καριέρα του πρωτοπόρου δημιουργού.

13/12/2022

Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ: Σεζόν 2 / Last Chance U: Basketball: Season 2

Μια νέα σεζόν ξεκινά για τους Χάσκι στο Κολέγιο Ιστ Λος Άντζελες κι ο προπονητής Μόζλι έχει μια πληθώρα νέων ταλέντων που χρειάζονται “σκληρή” αγάπη για να προοδεύσουν.

14/12/2022

Η Κοιλάδα των Καγκουρό / Kangaroo Valley

Στην ενδοχώρα της Αυστραλίας, ένα καγκουράκι που λέγεται Μάλα πολεμά πείνα, παγετό και μια αγέλη με πεινασμένα ντίνγκο προσπαθώντας να επιβιώσει την πρώτη της χρονιά.

14/12/2022

Μη Σηκώνετε το Τηλέφωνο / Don’t Pick Up The Phone

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί την έρευνα για έναν φαρσέρ που έπειθε διευθυντές επιχειρήσεων φαστ φουντ στις ΗΠΑ να κάνουν σωματική έρευνα στους υπαλλήλους.

16/12/2022

Το Ηφαίστειο: Διάσωση από το Γουακάρι / The Volcano: Rescue from Whakaari

Μαρτυρίες επιζώντων και διασωστών σε συνδυασμό με επιτόπια πλάνα συνθέτουν αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για τη μοιραία έκρηξη ηφαιστείου το 2019 στη Νέα Ζηλανδία.

21/12/2022

ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Σεζόν 4 / I AM A KILLER: Season 4

Προμελετημένες πράξεις, τραγικά ατυχήματα ή πράξεις αυτοάμυνας; Δολοφόνοι αφηγούνται τα οδυνηρά εγκλήματα που τους οδήγησαν στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη.

Οι παιδικές ταινίες του Δεκεμβρίου

05/12/2022

Mighty Express: Ο Μεγάλος Αγώνας των Τρένων / Mighty Express: Mighty Trains Race

Μπελάδες στις ράγες! Ο Ισχυρός Νέιτ παρασύρεται να συμμετάσχει σ’ έναν αγώνα ταχύτητας. Ο νικητής θα πάρει όλα τα βαγόνια Mighty Express!

06/12/2022

Αρχηγός από Κούνια: Χριστουγεννιάτικο Αφιέρωμα / The Boss Baby: Christmas Bonus

Την παραμονή των Χριστουγέννων, όλα γίνονται ξαφνικά άνω κάτω, όταν ο Αρχιμπόμπιρας αλλάζει κατά λάθος θέση με ένα ξωτικό του Αϊ-Βασίλη και ξεμένει στον Βόρειο Πόλο.

15/12/2022

Sonic Prime

Μετά από μια εκρηκτική μάχη με τον Δρα Αυγένιο που διαλύει το σύμπαν, ο Σόνικ τρέχει σε παράλληλα σύμπαντα για να ξαναβρεί τους φίλους του και να σώσει τον κόσμο.

29/12/2022

Ο Μπράουν και οι Φίλοι του / Brown and Friends

Μια παρέα φίλων, που τους αρέσει η διασκέδαση, συχνάζει σε ένα μικρό συνοικιακό καφέ, όπου ζει ένα σωρό περιπέτειες.