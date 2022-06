Το πρώτο κομμάτι (Vol. 1) της 4ης σεζόν του Stranger Things κυκλοφορεί στο Netflix και όλοι μιλάνε για τη νέα ενσάρκωση του κακού του Upside Down, τον Vecna. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, από εδώ και πέρα ακολουθούν spoilers για την 4η σεζόν!

Η εντυπωσιακή μορφή του Vecna στην 4η σεζόν του Stranger Things στο Netflix έχει δημιουργήσει αίσθηση τόσο για το δέος που προκαλεί όσο και για το πόσο ακριβός είναι αυτός ο κύκλος της σειράς, καθώς η εμφάνισή του αποτελεί δουλειά ωρών από το τμήμα του μακιγιάζ και των οπτικών εφέ, η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ελάχιστη χρήση του CGI.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jamie Campbell Bower, ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Vecna χρειάζεται να υποστεί το μακιγιάζ για 6-8 ώρες καθημερινά ενώ παίζει διπλό ρόλο στο Stranger Things, αφού ο χαρακτήρας του κακού του Upside Down είναι ο Henry Kreel, ο 001 και φίλος της Eleven στην παιδική της ηλικία.

Αν και ήταν φίλοι, στο φινάλε του 7ου επεισοδίου του Stranger Things 4 αποκαλύπτεται πως ο 001 έκανε τα πάντα για δικό του όφελος, με την Eleven να τον «εξορίζει» με τις δυνάμεις της στο Upside Down ώστε να μεταμορφωθεί στον τερατώδη Vecna.

watch Jamie Campbell Bower transform into Vecna in this timelapse from STRANGER THINGS 4 pic.twitter.com/TuNAqrkGZI