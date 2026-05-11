Φαίη Σκορδά για Σία Κοσιώνη: Οι πληροφορίες που μου φτάνουν είναι ότι απομακρύνεται το σενάριο της ΕΡΤ

Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη Σία Κοσιώνη, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» που παρουσιάζει στο Mega και τόνισε πως από το δικό της ρεπορτάζ, δεν προκύπτει πως η παρουσιάστρια βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ΕΡΤ.

«Όταν κλείνει μια συνεργασία, από τη στιγμή που κλείνει έχει να κάνει και με ποιον τρόπο κλείνει και τιμάς τα 20 χρόνια… Όταν κλείνει ένας κύκλος τόσο μεγάλος, μιλάμε για 20 χρόνια, ακόμη κι αν ήταν δική της επιλογή, φορτισμένο συναισθηματικά θα ήταν. Είναι 20 χρόνια» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά για την Σία Κοσιώνη.

Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» συνέχισε: «Εμένα οι πληροφορίες που μου φτάνουν είναι ότι απομακρύνεται το σενάριο της ΕΡΤ, δεν είναι κοντά στην ΕΡΤ σαν επόμενο βήμα» ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Ο Γρηγόρης Μελάς που αποκάλυψε πρώτος μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του στο newsit.gr το επαγγελματικό «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, ανάφερε ότι το «ρήγμα» ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρχε εδώ και 1,5 με δύο χρόνια. «Η επιθυμία ήταν να αλλάξει ύφος και προφίλ το δελτίο» ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς και πρόσθεσε πως: «μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, αυτό το ρήγμα ήταν οριστικό και αμετάκλητο. Το ρεπορτάζ του Αλέξη Παπαχελά ήταν το κερασάκι στην τούρτα για το οριστικό διαζύγιο. Δεν ήταν όμως αυτό η βασική αιτία» είπε ο δημοσιογράφος.

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Μελάς, η Σία Κοσιώνη είχε διαψεύσει το ρεπορτάζ του στην αίθουσα σύνταξης του ΣΚΑΪ αλλά την επόμενη μέρα το επιβεβαίωσε. Τελικά η παρουσιάστρια εκφώνησε το τελευταίο δελτίο της από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού, την Παρασκευή 9 Μαΐου.