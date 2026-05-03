Αφροδίτη Γραμμέλη: Με τον Γιώργο Λιάγκα είχαμε συγκρούσεις, διαφωνίες και δυσκολίες στη συνεργασία μας

Για την τηλεοπτική συνύπαρξη και για τις… συγκρούσεις με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

H γνωστή δημοσιογράφος ήταν την Κυριακή (03.05.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και εξομολογήθηκε στη Ναταλία Γερμανού τα πάντα για τον νέο της σύντροφο και τον μεγάλο έρωτα που ζει στο πλάι του. Παράλληλα, η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Ο Γιώργος Λιάγκας με πήρε τηλέφωνο μια μέρα που είχα γράψει, εντελώς συμπωματικά, μια κριτική, για την πρωινή ζώνη και είχα πει “Γιώργο μου, φτάνει με το πρωινό! Θεωρώ ότι αδικείσαι, καλύτερα να κάνεις κάτι το βράδυ”. Γύρω γύρω ερμηνεύτηκε ως… η Γραμμέλη λέει του Λιάγκα “σήκω και φύγε από την πρωινή ζώνη επιτέλους» περιέγραψε, αρχικά, η γνωστή δημοσιογράφος.

«Ο Γιώργος, λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο και σκέφτηκα αμέσως “ωχ, άντε πάλι, πήρε να μου πει γι’ αυτό”. Το σηκώνω και μου είπε ότι δεν με πήρε για την κριτική, γιατί είχε καταλάβει τι ήθελα να πω, αλλά ήθελε να μου κάνει μια πρόταση. Ο Γιώργος ήταν πάντα μονοκόμματος, δεν είχε γύρω γύρω. Αιφνιδιάζομαι, του λέω να πιούμε έναν καφέ και τα ‘φερε η ζωή και συνεργαστήκαμε», πρόσθεσε.

«Ήταν περιπετειώδης η συνεργασία μας, ήταν μια πολύ έντονη περίοδος. Ειδικά την περίοδο του πρωινού, είχαμε και τις συγκρούσεις μας και τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίες μας. Είχαμε όμως και κάποιες πολύ καλές στιγμές, αυτές που με έναν άνθρωπο, που σέβεσαι και εκτιμάς μιλάς με τα μάτια», είπε ακόμα.

«Με δυσκόλεψαν αρκετά πράγματα στο Πρωινό και είχαμε και κάποιες διαφωνίες. Νομίζω ότι δεν ταίριαξα όσο θα ήθελα και νομίζω ότι ήταν μια περίεργη χρονιά που δεν “κούμπωσα” με τον τρόπο που θα ήθελα, δεν ένιωσα να ταιριάζω τόσο πολύ στην εκπομπή», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αφροδίτη Γραμμέλη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Alpha.