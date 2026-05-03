Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Πλέον η συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου μου αφήνει γλυκιά γεύση

Για τη συνεργασία που είχε την περσινή σεζόν με την Κατερίνα Καινούργιου στην πρωινή ζώνη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

«Πρωινό θα ξαναέκανα με μια άλλη συνθήκη, διαφορετική, ενδεχομένως. Αν η πρόταση ήταν πολύ καλή και οι συνεργάτες ήταν να πηγαίνουμε με την ίδια φόρα, να ‘χουμε την ίδια χημεία και να είμαστε στοχοπροσηλωμένοι στο ίδιο πράγμα, ναι, θα το έκανα. Όταν ήρθε η πρόταση για το πρωινό, το είδα σαν πρόκληση» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

«Τώρα, που πέρασε ένας δεύτερος χρόνος που δεν είμαι στις ειδήσεις και ένας χρόνος μετά την εκπομπή με την Κατερίνα (σ.σ. Καινούργιου), συνειδητοποιώ ότι ήταν όντως μια πολύ διδακτική εμπειρία. Πλέον η συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου μου αφήνει γλυκιά γεύση», πρόσθεσε.

«Το έχω δουλέψει πάρα πολύ μέσα μου, γιατί στην αρχή φαινόταν σαν να είμαι πικραμένη. Μπορεί και εγώ αυτό έτσι να το διαμεσολαβούσα επειδή ένιωθα λίγο θιγμένη, νομίζω όμως ότι αυτά έχουν περάσει. Νομίζω ότι η σχέση μας με την Κατερίνα πέρασε κύματα και αδικήθηκε αυτή η σχέση», συνέχισε.

«Θεωρώ ότι δεν μας δόθηκε ίσως και ο απαιτούμενος χρόνος να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, έγιναν όλα λίγο γρήγορα και υπήρξαν κάποιες εντάσεις που ενδεχομένως μεγεθύνθηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι ανήκουν στο παρελθόν , έχουμε μιλήσει με μηνύματα και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά» ανέφερε κλείνοντας η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.