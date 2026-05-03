Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Ο Ηλίας αυτοκτονεί

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια του σίριαλ του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», μια πρόταση γάμου οδηγεί σε μια σκληρή απόρριψη, που αφήνει βαθιές πληγές και οδηγεί σε μη αναστρέψιμες αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πολυξένη στέκεται απέναντι στον Ηλία και μιλά με καθαρή, βαριά φωνή: η κουβέντα τους είναι σοβαρή, σχεδόν τελεσίδικη. Ο Ηλίας την ακούει και επιλέγει συνειδητά να πάρει απόσταση, πιστεύοντας πως έτσι ίσως τη διατηρήσει στη ζωή του. Κι όμως, η απόσταση αυτή αποδεικνύεται ψευδαίσθηση: δεν αντέχει να μείνει μακριά της. Εμφανίζεται ξανά και ξανά, σαν σκιά που αρνείται να χαθεί, και η Πολυξένη καταλαβαίνει ότι εκείνος δεν πρόκειται να την αφήσει εύκολα. Στο γύρισμα, η Μάρθα πλησιάζει την Πολυξένη με μια ήρεμη αλλά διεισδυτική παρουσία. Της μιλά για τον Ηλία, για την αγάπη που άλλοτε σώζει κι άλλοτε καταστρέφει, και την προτρέπει να αναρωτηθεί τι πραγματικά νιώθει. Τα λόγια της σπέρνουν αμφιβολία, αλλά και μια παράξενη ένταση που μεγαλώνει. Όταν η Πολυξένη επιστρέφει στο σπίτι, ο Ηλίας την περιμένει. Τα μάτια του είναι γεμάτα αποφασιστικότητα και φόβο μαζί. Χωρίς περιστροφές, της κάνει πρόταση γάμου, σαν να θέλει να δέσει οριστικά το νήμα που ξεφεύγει. Εκείνη όμως παγώνει. Τα λόγια της βγαίνουν σκληρά, αδυσώπητα: του λέει πως δεν τον αγαπά, ότι το μόνο που νιώθει είναι λύπηση. Τον διαλύει με την ειλικρίνειά της, τον αφήνει εκτεθειμένο και πληγωμένο. Η φωνή της δεν τρέμει, αλλά τα μάτια της προδίδουν κάτι πιο σύνθετο. Τον εγκαταλείπει εκεί, μόνο, και φεύγει σαν να κυνηγά τον ίδιο της τον εαυτό.

Τραγική κατάληξη για τον Ηλία

Η Πολυξένη φτάνει στο σπίτι της Μάρθας κλαίγοντας, σαν να σπάει επιτέλους το προσωπείο της δύναμης. Περνά τη νύχτα στο παλιό της δωμάτιο, εκεί όπου οι μνήμες την αγκαλιάζουν και την πνίγουν ταυτόχρονα. Εξομολογείται στη Μάρθα όλα όσα είπε στον Ηλία, κάθε λέξη που τον πλήγωσε, κάθε σκέψη που την οδήγησε εκεί. Η Μάρθα την ακούει χωρίς να τη διακόπτει, αφήνοντας τον χρόνο να αποκαλύψει το βάθος της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, ο Ηλίας καλεί στο σπίτι της Μάρθας. Η φωνή του δεν ακούγεται άμεσα στην Πολυξένη: αφήνει ένα μήνυμα στον Στάθη, γεμάτο ανησυχία και μια σκοτεινή υπόνοια τέλους. Ο Στάθης πιέζει την Πολυξένη να τον καλέσει πίσω. Εκείνη διστάζει, αλλά τελικά υποκύπτει. Το τηλέφωνο χτυπά, αλλά δεν έρχεται απάντηση. Η σιωπή στην άλλη άκρη γίνεται αφόρητη. Αποφασίζουν να πάνε στο σπίτι του, με μια αγωνία που μεγαλώνει σε κάθε βήμα. Όταν φτάνουν, αντικρίζουν το αδιανόητο. Ο Ηλίας βρίσκεται εκεί, ακίνητος, έχοντας πάρει υπερβολική δόση χαπιών. Το χειρότερο σενάριο έχει γίνει πραγματικότητα. Η Πολυξένη παγώνει, σαν να χάνει τη φωνή και την ανάσα της ταυτόχρονα. Όλα όσα ειπώθηκαν επιστρέφουν σαν ηχώ που δεν σβήνει. Μακριά από αυτή την τραγωδία, η Άννα ξεφυλλίζει ένα περιοδικό και βλέπει ένα αφιέρωμα στην Πολυξένη, μια εικόνα που δείχνει επιτυχία και λάμψη: τόσο μακριά από το δράμα που εκτυλίσσεται.