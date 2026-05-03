Κατερίνα Γκαγκάκη: Δεν ήταν ποτέ στα σχέδια του Open πρωινό με την Ελένη Τσολάκη

Η Κατερίνα Γκαγκάκη έδωσε μία συνέντευξη και σχολίασε τα τηλεοπτικά δρώμενα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ στα σχέδια του Open να γίνει πρωινή εκπομπή με την Ελένη Τσολάκη.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του «Ανοιχτού καναλιού» ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου την Κυριακή (03.05.2026). Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, αλλά και την Ελένη Τσολάκη, που κόπηκε από τον ΑΝΤ1 το πρόγραμμα που παρουσίαζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γκρινιάζουμε, αλλά η τηλεόραση είχε τα πάντα. Είχε εκπομπές, επιτυχίες μεγάλες, σόου και πολύ ενημέρωση. Θα ήθελα να δω από την τηλεόραση μία βραδινή εκπομπή. Μου άρεσε που είδα τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε εκπομπές, όπως το “Moments”. Είμαστε υπερκαταναλωτικοί ως κοινό και βαριόμαστε πολύ, νομίζω, σε όλα μας», δήλωσε αρχικά.

«Για το “Real View” θεωρώ ότι ήταν δύσκολο μία τέτοια συζήτηση να “χτυπήσει” prime time ή να σταθεί ισότιμα. Ήταν ένας δύσκολος συνδυασμός προσώπων. Το πείραμα δεν πέτυχε», παραδέχτηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Κατερίνα Γκαγκάκη τόνισε δεν ήταν ποτέ στα σχέδια του OPEN να γίνει πρωινό με την Ελένη Τσολάκη, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει ξαναδεί να συνεχίζεται μία εκπομπή με άλλον παρουσιαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ αυτό (σ.σ. στα σχέδια του Open πρωινό με την Ελένη Τσολάκη), με την έννοια ότι το φαντάζονταν όλοι ότι από την πρώτη μέρα που σταμάτησε η Ελένη από τον ΑΝΤ1, έτσι όπως σταμάτησε. Εγώ είχα τη διαβεβαίωση ότι από την αρχή δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τι να σου πω… Στην αρχή είπα ότι δε με βρίσκει σύμφωνη (σ.σ. να συνεχίσει μια εκπομπή με άλλον παρουσιαστή), γιατί σημαίνει ότι ακυρώνονται τα πρόσωπα κατά 180%», τόνισε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

«Η εκπομπή της Ελένης συνέχισε και σταμάτησε η Ελένη, αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Ανοίγει τους ασκούς για ένα σαρωτικό και κακοποιητικό κύμα προς τους παρουσιαστές που εντάξει εμένα με ζορίζει λίγο», είπε ακόμα η Κατερίνα Γκαγκάκη.

«Είναι brand, η εκπομπή ακολουθεί τον Γιώργο Λιάγκα. Διαχειρίζεται πολύ καλά την ενημέρωση», ανέφερε παράλληλα για τον Γιώργο Λιάγκα.