Μια νύχτα μόνο – spoiler: Αρετή και Οδυσσέας ξανά μαζί

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή παλεύει να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά την εγκυμοσύνη, ενώ η σχέση της με τον Οδυσσέα αναγεννιέται. Την ίδια ώρα, στην ERGAN οι ισορροπίες διαλύονται όταν ο Σταύρος παίρνει μια καθοριστική απόφαση, αιφνιδιάζοντας τον Οδυσσέα.

Η Αρετή προσπαθεί να συνέλθει από την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της ενώ κυοφορεί, κουβαλώντας ακόμα στο σώμα και στη σκέψη της όσα πέρασε. Κάθε της κίνηση μοιάζει προσεκτική, σαν να φοβάται ότι μια λάθος ανάσα μπορεί να τη γυρίσει πίσω. Κι όμως, η συνάντησή της με τον Οδυσσέα έρχεται να ταράξει αυτή την εύθραυστη ισορροπία. Οι δυο τους στέκονται απέναντι, με βλέμματα γεμάτα από ανείπωτα συναισθήματα. Η προοπτική να είναι ξανά μαζί ανοίγεται μπροστά τους σαν δρόμος γνώριμος, αλλά και επικίνδυνος. Η εγκυμοσύνη της έχει αλλάξει τον Οδυσσέα: τον μαλακώνει, τον κάνει να ονειρεύεται ξανά μια κοινή ζωή, που μέχρι πριν λίγο έμοιαζε χαμένη.

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης τούς φέρνει πάλι κοντά και τους βρίσκει στην καλύτερη φάση τους, έτοιμους να αφήνουν πίσω πίκρες και λάθη. Αποφασίζουν να είναι μαζί, ακόμα και αν εργάζονται σε ανταγωνιστικές εταιρίες, σαν να αψηφούν τον κόσμο γύρω τους. Την ίδια στιγμή, στην ERGAN όλα αλλάζουν.

ΑΟ Σταύρος αποχωρεί από την εταιρία και ο αποχαιρετισμός του με τον Οδυσσέα είναι φορτισμένος: λέξεις που δεν λέγονται, βλέμματα που προδίδουν ένταση, αλλά και μια βαθιά συγκίνηση. Παράλληλα, ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα, όμως διστάζει, σαν να φοβάται την ίδια του την αλήθεια.

Ο «ιστός» της Αλεξάνδρας

Η Αλεξάνδρα ξετυλίγει ένα επικίνδυνο νήμα γύρω από το παρελθόν του Οδυσσέα και της Αρετής, την ώρα που εκείνοι προσπαθούν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Όλα ξεκινούν όταν ακούει κάτι που τη συγκλονίζει, αλλά δεν της επιτρέπει να μείνει αμέτοχη. Η ανάγκη της να μάθει την αλήθεια την οδηγεί βαθύτερα στο παρελθόν του Οδυσσέα, μέχρι ένα ξενοδοχείο, που φαίνεται να κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει.

Εκεί, μέσω της γνωριμίας της με τη Μαριάννα, που αναλαμβάνει τη διεύθυνση, ανακαλύπτει δύο κρίσιμες πληροφορίες: ένας πρώην υπάλληλος βιντεοσκοπούσε κρυφά ερωτικές στιγμές πελατών και απολύθηκε για να θαφτεί το σκάνδαλο, ενώ και ο ίδιος ο Οδυσσέας βρέθηκε στο συγκεκριμένο μέρος.

Η σκέψη ότι ίσως υπάρχει ακόμα υλικό στα χέρια αυτού του άντρα την ταράζει. Όλοι πιστεύουν πως έχει φύγει στο εξωτερικό, όμως εκείνη δεν πείθεται. Αποφασίζει να τον αναζητήσει, ελπίζοντας να μάθει με ποια βρισκόταν ο Οδυσσέας εκείνη τη νύχτα. Η εμμονή της μεγαλώνει, γίνεται σχεδόν ανάγκη, και την ωθεί να ζητήσει βοήθεια από κάποιον που μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στην αλήθεια. Καθώς πλησιάζει σε μια αποκάλυψη που απειλεί να αλλάξει ξανά τα πάντα για το ζευγάρι, ο χρόνος μοιάζει να πιέζει.

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, σαν να αρνείται να αποδεχτεί το τέλος. Όμως μια απρόσμενη είδηση έρχεται να γκρεμίσει τις ελπίδες του, αφήνοντάς τον αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πια να αγνοήσει.