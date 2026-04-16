Αγγελική Νικολούλη: Υπάρχουν συζητήσεις για να μεταφερθούν κάποια από τα βιβλία μου στην τηλεόραση

«Όταν έχεις ζήσει μια υπόθεση, την έχεις ερευνήσει βαθιά και έχεις κοιτάξει στα μάτια ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορείς να γράψεις επιφανειακά», εξομολογήθηκε η Αγγελική Νικολούλη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Τόσο για τον τρόπο που μεταφέρει εγκλήματα σε βιβλίο όσο και για τις συζητήσεις που έχει προκειμένου να μεταφερθούν στην μικρή οθόνη τα έργα της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αγγελική Νικολούλη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και την δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Πόσο δύσκολο είναι εγκλήματα, που έχουν συγκλονίσει, να αποτυπώνονται στο χαρτί;

Όταν έχεις ζήσει μια υπόθεση, την έχεις ερευνήσει βαθιά και έχεις κοιτάξει στα μάτια ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορείς να γράψεις επιφανειακά. Στο χαρτί δεν υπάρχει η αμεσότητα της τηλεόρασης, πρέπει να επιλέξεις κάθε λέξη με προσοχή, με σεβασμό, με ευθύνη. Δεν καταγράφεις απλώς γεγονότα, μεταφέρεις μια αλήθεια που πονά και οφείλεις να την προστατεύσεις, να την υπηρετήσεις χωρίς υπερβολές, χωρίς εκπτώσεις. Σε κάθε βιβλίο μου, η δημοσιογραφική έρευνα είναι η βάση. Η λογοτεχνία δίνει εικόνα, φωνή, ψυχή.

Η πληροφορία ότι κάποια από τα βιβλία σας θα μεταφερθούν στην Tv, ισχύει;

Υπάρχουν σχετικές συζητήσεις, ναι. Αν, όμως, μια τέτοια ιστορία μεταφερθεί στην εικόνα, θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Το ζητούμε δεν είναι η εντύπωση, αλλά η ουσία. Αν αυτό διασφαλιστεί, τότε μπορεί να γίνει κάτι που θα έχει πραγματική αξία.