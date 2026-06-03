Γιάννης Τσιμιτσέλης για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Στην αρχή τα βρήκα σκούρα, δεν είπα να διώξουν κάποιον

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου και μίλησε για τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ. Τόνισε πως αρχικά δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την κατάσταση. Ξεκαθάρισε πως αποδέχτηκε μια πρόταση που του έγινε, χωρίς ποτέ να ζητήσει τις αποχωρήσεις της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

Για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που ανέλαβε φέτος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε: «Δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίαζαν πριν. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξουν κάποιον».

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«Όλοι οι δημοσιογράφοι με ρωτούσαν για αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωρά λάθος.

Στέγνωνε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ σαν ιδιοσυγκρασία δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν», κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω στη ψησταριά», είπε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού.

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Όσον αφορά την παραγωγή ταινιών, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε: «Γκρίζαρα. Με έφαγε το άγχος της παραγωγής της ταινίας “Κουραμπιέδες από χιόνι”. Πήγε πολύ καλά, αλλά μέχρι να πάει καλά άσπριζε τρίχα τρίχα. Όλα έγιναν στην ανάγκη να πεις “γιατί να μην δοκιμάσω κάτι που θέλω ακριβώς;”. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής αναζήτησης. Έφτασα ηλικιακά να μπορώ να το κάνω και μετά από 25 ταινίες ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο».

«Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» ανέφερε προ ημερών ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με αφορμή το σχόλιο του παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού για το τέλος του φετινού Survivor.